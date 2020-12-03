Спочатку 21-річному Ернандесу світило 20 років за ґратами, оскільки при обшуку ФБР виявило у нього дитячу порнографію.

Днями окружний суд США в Сіетлі засудив 21-річного Раяна Ернандеса до трьох років позбавлення волі за злом серверів компанії Nintendo та зберігання дитячої порнографії. Також хакера зобов'язали виплатити Nintendo майже $260 тисяч.

На слуханні вироку окружний суддя заявив, що після звільнення з в'язниці Ернандес буде знаходиться ще 7 років під наглядом та повинен зареєструватися, як сексуальний злочинець, повідомив департамент юстиції США.

Засуджений зламав сервера Nintendo ще у 2016 році, опублікувавши в мережі конфіденційну інформацію про гібридну консоль Switch, яку сама компанія тоді ще не анонсувала.

На той момент Ернандес був неповнолітнім. Агенти ФБР провели розслідування і зв'язалися з його батьками. Тоді хакер відбувся попередженням, пообіцявши припинити свою діяльність. Але незабаром продовжив знову зламувати сервера компанії.

У 2019 році ФБР провело обшук в його будинку. Там вони виявили жорсткі диски, де зберігалися не тільки конфіденційні дані Nintendo, але й більше тисячі фото і відео з дитячою порнографією.

Ернандес визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством. В результаті замість 20 років в'язниці він отримав штраф і три роки в місцях позбавлення волі.

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Автор: Сергій Коршунов