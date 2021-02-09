У CD Projekt є 48 годин, щоб зв'язатися зі зловмисниками, інакше вкрадені дані потраплять в мережу.

Студія CD Projekt RED повідомила, що її сервера зламала невідома група хакерів. Зловмисники отримали доступ до вихідних кодів Cyberpunk 2077, The Witcher 3: Wild Hunt, Gwent і версії третього "Відьмака" для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X.

В компанії повідомили, що крім доступу до вихідного коду ігор, хакери також заволоділи адміністративними, бухгалтерськими та іншими даними.

Якщо розробники не заплатять викуп, то вихідні коди ігор будуть опубліковані в мережі, а документи – відправлені журналістам. Згідно з запискою, залишеною зловмисниками, у студії є 48 годин, щоб зв'язатися з ними. Про яку суму викупу йдеться – не повідомляється.

"Якщо ми не прийдемо до угоди. Ваш громадський імідж стане ще гіршим. І ще більше людей дізнаються, наскільки погано працює ваша компанія. Інвестори втратять довіру до вашої компанії, і акції впадуть ще нижче", – йдеться в записці хакерів.

У CD Projekt заявили, що не мають наміру йти на переговори зі злочинцями. Розробники вже зв'язалися з правоохоронними органами для розслідування інциденту.

Крім того, розробники впевнені, що користувацькі дані не потрапили в руки хакерам. А частина витеклої інформації була зашифрована. У самій же студії залишилися резервні копії, і вона вже почала відновлення даних.

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Автор: Сергій Коршунов