Ролики з гри набирають мільйони переглядів в TikTok.

Схоже, на горизонті замаячив новий хіт. Польська студія Fumi Games повноцінно анонсувала шутер Mouse з чорно-білою стилістикою в дусі старих мультфільмів Disney.

"Пориньте в світ мультиплікаційної анімації і ретро-пригоди, наповненої екшеном, в Mouse. Натхненна кращими зразками анімації "гумових шлангів" 30-х років і класичним нуарним стилем, цей ретро-шутер — сюжетно обумовлений досвід, який відправить вас в захоплюючу подорож по небезпечному і корумпованому місту", — сказано на сторінці гри в Steam.

Розробники пообіцяли реалізувати інтригуючу історію, наповнену зрадами і несподіваними поворотами. Однак більш конкретними деталями Fumi Games не поділилася.

Інші подробиці Mouse

Основу геймплея в свіжому шутері складають перестрілки. Користувачі зможуть застосовувати різноманітну зброю — від револьверів до автоматів і динаміту. Головний герой також володіє арсеналом навичок.

Зброю і здібності можна покращувати, щоб підкреслити свій стиль бою. Бонуси купуються в торгових автоматах, які розкидані по місту.

Судячи з роликів, перестрілки відчуваються динамічними. Головний герой може стрибати, швидко пересуватися, здійснювати ривки і виконувати серію ударів на ближній дистанції.

Mouse ще до повноцінного анонсу стала хітом в TikTok. Fumi Games публікувала ролики зі своїми напрацюваннями, які набирали мільйони переглядів.

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