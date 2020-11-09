Сиквел постапокаліптичного екшену про роботів-динозаврів вийде у другій половині 2021 року.

Компанія Sony опублікувала новий рекламний ролик, присвячений іграм для PlayStation 5. У ньому стали відомі вікна релізів таких ексклюзивів, як Horizon Forbidden West та Ratchet & Clank: Rift Apart.

Ratchet & Clank: Rift Apart – реліз у першій половині 2021 року;

Horizon Forbidden West – вийде в другій половині 2021 року;

Трейлер PS5

Також в ролику можна побачити орієнтовні дати виходу й інших ексклюзивів Sony. Шутер Returnal та гоночний симулятор Gran Turismo 7 вийдуть в першій половині наступного року.

Єдине, про що не повідомила компанія – це дата релізу другої частини екшену God of War. У вересні на презентації PS5 був показаний лише короткий тизер і приблизна дата виходу – 2021 рік.

Horizon Forbidden West

Forbidden West – це продовження пригодницького екшену у відкритому світі Horizon Zero Dawn. Сюжет розгортається в світі майбутнього, де людство повернулося до первіснообщинного строю, а господарями планети стали роботи-тварини. Головною героїнею Forbidden West залишиться мисливиця з племені Нора – Елой. Вона вирушить на західне узбережжя колишніх США, де зіштовхнеться з новими роботами і новими загрозами. Також у другій частині з'явиться можливість досліджувати підводну частину світу.

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Автор: Сергій Коршунов