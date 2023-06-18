Йдеться про сутичку з Лореттою, королівський лицар.

В Elden Ring реалізовано десятки складних босів, кожен з яких випробовує терпіння, спритність і уважність користувача. Однак у багатьох боях з головгадами є трюки, які здатні значно полегшити шлях до перемоги. Один з них нещодавно виявив відвідувач форуму Reddit під псевдонімом Burgerroi. Ентузіаст показав, як можна уникнути однієї з найнебезпечніших атак Лоретти, королівський лицар.

На другій стадії у боса з'являється потрійний помах списом, що світиться. Якщо потрапити під цей прийом, то можна прощатися зі своїм здоров'ям і готуватися до наступної спроби перемогти ворога. Однак Burgerroi виявив простий спосіб, як уникнути навички.

Користувач показав на відео, що достатньо просто увійти в режим скритності, тобто присісти. Тоді кругові помахи пройдуть повз. Третій удар Лоретта завдає в землю, і тут важливо опинитися в стороні від місця приземлення боса. Але в цілому трюк працює і здатний значно спростити бій.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Міжземелля. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. На Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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