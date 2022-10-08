Кожен з боїв зайняв близько п'яти годин.

Фанати Elden Ring продовжують придумувати божевільні способи вбивства босів. Раніше дівчина під псевдонімом MissMikkaa вирішила пройти гру однією рукою з персонажем першого рівня. Вона змогла таким способом перемогти Маленію, Клинок Мікелли — найскладнішого противника в екшен-RPG FromSoftware. А зараз не менш вражаючим досягненням відзначився стример під ніком GinoMachino. Ентузіаст убив двох важких босів в Elden Ring без використання зброї.

Гравець вибрав найбільш незручних супротивників для битви голими руками — Вогняного велетня і Двох з божественної шкіри. Перший має великі розміри і здійснює розмашисті атаки, а другий — це парний головгад. Обидва бої з ворогами тривали приблизно по п'ять годин, протягом яких GinoMachino ухилявся, тікав і наносив удари.

Звісно, всі атаки персонажа стримера забирали у супротивників мізерну кількість здоров'я. Ось чому битви зайняли так багато часу. Згідно з підрахунками GinoMachino, для перемоги над Вогняним велетнем і Двома з божественної шкіри довелося нанести від трьох до п'яти тисяч ударів кожному босу. Тріумфальні фінали битв можна побачити в роликах нижче.

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Стример також стверджує, що його навички не безмежні, і пройти всю гру таким способом не вийде. На думку GinoMachino, він не зуміє перемогти Райкарда, Владику богохульства голими руками.

Elden Ring — основні подробиці

Це рольовий екшен від японської студії FromSoftware, творців Dark Souls, Bloodborne і Sekiro: Shadows Die Twice.

Події гри розгортаються в світі під назвою Междуземье. Головний герой, Потьмянілий, повинен зібрати осколки Кільця Елдена, щоб стати єдиним правителем. Для цього необхідно перемогти шістьох напівбогів.

Геймплей проекту включає складні битви, прокачування і створення власної збірки персонажа, пошук секретів, крафт і поїздки на коні.

Elden Ring вийшла 25 лютого 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S. на Metacritic вона отримала в середньому 95 балів від критиків і увійшла в сто найбільш високооцінених ігор всіх часів.

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