Ентузіаст реалізував відразу кілька пам'яток.

Шанувальники Minecraft продовжують дивувати своїми масштабними роботами. За останні кілька місяців вони представили точну копію Гогвартсу з "Гаррі Поттера" і літаюче місто, яке складається з декількох островів. А тепер до цього списку можна віднести частину Лас-Вегаса в масштабі 1 до 1.

Цим вражаючим творінням відзначився відвідувач форуму Reddit під псевдонімом BaroBuilder. Він опублікував фото своєї роботи з видом позаду "Хай Роллер" — найбільшого колеса огляду в світі. Це одна з визначних пам'яток, які реалізував користувач.

Метою ентузіаста стало будівництво Лас-Вегас-Стріп — приблизно семикілометрової ділянки бульвару Лас-Вегас, де розташовані всі відомі готелі і казино мегаполісу. Саме тут зазвичай розважаються туристи і проходять великі заходи. BaroBuilder відтворив в Minecraft безліч будівель, які знаходяться в цій частині міста. Є навіть місцева Ейфелева вежа — точна копія знаменитої паризької пам'ятки.

Як саме ентузіаст зводив Лас-Вегас-Стріп, можна подивитися в ролику нижче. Це перший епізод будівництва "райського куточка" Вегаса в Minecraft.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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