Без застосування модифікацій не обійшлося.

Фанати Minecraft здатні створювати воістину колосальні творіння. Як приклади можна згадати літаюче місто з кількох островів або копію Гогвартса з "Гаррі Поттера". Але іноді вони концентруються на більш дрібних спорудах, приділяючи всю увагу деталям. Такі будівлі не поступаються в видовищності величезним містам в Minecraft. Це підтверджує нещодавня робота відвідувача форуму Reddit під псевдонімом Zmilkirill. Ентузіаст зміг створити в грі реалістичний сучасний танк.

Щоб побудувати техніку, користувач озброївся двома модифікаціями. Перша називається Little Blocks і дозволяє більш гнучко використовувати стандартні блоки, перетворюючи їх в різні предмети. А друга, Chisels and Bits, розширює інструментарій попереднього мода і спрощує створення детальних конструкцій з тонким налаштуванням.

Танк за авторством Zmilkirill виглядає дійсно реалістично. Він має гусеничні шасі, гармату, характерні вигини в передній частині і інші особливості. Техніка схожа на сучасні моделі, які є на озброєнні європейських країн.

Відео дня

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

Вас также могут заинтересовать новости: