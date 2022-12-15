"40 кадрів/сек на комп'ютері за 5 тисяч євро".

CD Projekt RED потрапила у новий скандал. Причиною став технічний стан оновленої версії The Witcher 3: Wild Hunt на персональних комп'ютерах.

У Steam "Відьмак 3" почала активно набирати сотні негативних відгуків. За останні два дні гра отримала більше тисячі негативних рецензій, що пов'язано з технічними проблемами. Покращене видання The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition регулярно вилітає у частини користувачів. І це тільки перший з істотних недоліків.

Другий — постійне падіння кадрової частоти. Воно спостерігається навіть на дорогих комп'ютерах з флагманськими комплектуючими. Нижче наведені негативні відгуки окремих користувачів.

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Semper: "Після некстген-оновлення гра неіграбельна, процесор забитий, 40 кадрів/сек на ПК за €5000, просто жалюгідно".

Gibsonsg666: "Після некстген-оновлення ви ніби граєте в The Witcher 3, але через Microsoft Powerpoint".

Lord Rizzo1: "У мене є RTX 4090 і останній процесор I9300, працює як сміття".

CD Projekt RED відреагувала на претензії користувачів і написала в Twitter: "Ми знаємо про проблеми, про які повідомляють гравці на ПК після виходу оновлення вчора ввечері. Ми активно розслідуємо всі повідомлення і якомога швидше надамо оновлену інформацію з конкретних проблем. Дякуємо вам за терпіння".

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt: основна інформація

Більшість поліпшень в некстген-патчі торкнулися графіки і загальної зручності. CDPR додала перемикання між режимами "продуктивність" і "якість", дозволила міняти камеру, реалізувала трасування променів, фоторежим і так далі.

Що стосується свіжого контенту, то він присвячений серіалу "Відьмак" від Netflix. Сюди відноситься броня для Геральта з Рівії і завдання.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt вийшла 15 грудня на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. всі власники гри отримали її безкоштовно.

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