Критики задоволені і поставили ледве не максимальну кількість балів.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt не підвела, якщо вірити першим рецензіям західних критиків. Сьогодні, 13 грудня, спала заборона на огляди гри, і окремі видання поділилися своєю думкою.

На Metacritic (PS5-версія) The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition отримала 97 балів після 12 рецензій. Що стосується ПК і Xbox Series, то на цих платформах поки недостатньо оглядів для появи середньозваженої оцінки.

Журналісти називають оновлення "Відьмака 3" зразковим і рекомендують заново пройти гру. А якщо хтось ще не встиг її випробувати, то зараз найкращий час. Критики відзначили візуальні покращення, зміни для підвищення зручності та новий контент. І все це власники The Witcher 3: Wild Hunt отримали безкоштовно. Витяги з рецензій окремих порталів наведені нижче.

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TheSixthAxis (10 з 10): "The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition зараз так само необхідний, як і сім років тому. Якщо ви хочете пройти гру вперше або чекали цього безкоштовного оновлення (і бонусного квесту), перш ніж повернутися до неї, то зараз саме час почати. Це шедевр, який досі стоїть на вершині свого жанру".

Push Square (9 з 10): "Через сім років після виходу The Witcher 3 все ще є шедевром. По опрацюванню персонажів і діалогів вона ще не перевершена, а її вміння розповідати так багато захоплюючих історій, як і раніше, вражає. Хоча деякі аспекти ігрового процесу не так добре збереглися, немає сумнівів, що Complete Edition — це найкраща версія справді видатної пригоди у відкритому світі".

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt: основна інформація

Більшість поліпшень в некстген-патчі торкнуться графіки і загального зручності. CDPR додасть перемикання між режимами "продуктивність" і "якість", дозволить міняти камеру, реалізує трасування променів, створить фоторежим і так далі.

Що свіжого контенту, то він буде присвячений серіалу "Відьмак" від Netflix. Точно можна очікувати броню для Геральта з Рівії і завдання.

Оновлена версія The Witcher 3: Wild Hunt вийде 15 грудня на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S. всі власники гри отримають її безкоштовно.

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