Актор сказав, що був знайомий із захопленням рухів завдяки "Матриці", але з озвученням в таких масштабах ще ніколи не працював.

Вчора студія CD Projekt RED провела Night City Wire, останній стрім по грі Cyberpunk 2077 перед релізом. На трансляції показали трейлер про Джонні Сільвергенда – персонажа, якого зіграв Кіану Рівз. А після актор розповів про те, як працював над цією грою.

"Моя робота почалася з захоплення рухів. Я вже був знайомий з процесом, зокрема, по "Матриці". Так що у зйомках матеріалу для Джонні не було нічого незвичайного для мене. Єдина різниця чисто технічна. Вона стосується відображення рухів в реальному часі. Ми робили свого роду бібліотеку жестів, інструментарій для аніматорів, щоб вони могли надалі працювати над персонажем", – поділився актор.

За словами самих розробників, сесії захоплення рухів з Кіану Рівзом тривали по 4-5 годин. Актор розповів, що йому було цікаво працювати над персонажем, оскільки потрібно було зіграти три різні версії Джонні Сільвергенда. Версії героя можуть відрізнятися в залежності від того, який шлях вибере гравець. Та й з озвученням в таких масштабах він ще ніколи не працював.

"Мені довелося грати одні й ті ж сцени в трьох різних варіантах – для різного настрою Джонні. Це круто! Джонні може бути сволотою, може бути всім задоволений, може намагатися гнути свою лінію. Загалом, класне завдання. Якраз те, що мені цікаво: гра, як можливість піти різними шляхами. І персонаж, як одна людина, але в різних своїх версіях", – зазначив Рівз.

Трейлер Джонні Сільвергенда

Кіану Рівз також розповів трохи про минуле свого персонажа:

Джонні Сільвергенд – рок-зірка з військовим минулим, лідер гурту Samurai;

Він сповнений енергії, любить пожартувати і при цьому трохи наївний;

У Джонні є смак до життя та він хоче змінити світ;

У персонажа є висока мета – боротьба проти влади корпорацій;

"Судячи з того, що я бачив, в цій грі багато свободи. Її можна проходити різними шляхами. І мова йде не лише про завдання, а й про те, хто ви є, який вибір буде здійснювати ваш герой. У цьому світі стільки деталей, стільки речей, якими може зайнятися ваш персонаж. Це дуже захоплює. Навряд чи хоч одна гра буде схожа на цю" – резюмував актор.

Кіану Рівз про роботу над Cyberpunk 2077

Під час трансляції розробники також розповіли про процедурні анімації облич персонажів, створення музики та внутрішньоігрові бонуси: наприклад, за прив'язку копії Cyberpunk 2077 для будь-якої платформи до GOG користувачі отримають у грі куртку з логотипом "Відьмака".

Нагадаємо, Cyberpunk 2077 вийде 10 грудня на ПК, PS4, Xbox One та на консолях нового покоління.

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Автор: Сергій Коршунов