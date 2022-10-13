Користувачам знадобиться відеокарта не гірше GTX 1660 Ti.

WB Games Montreal опублікувала мінімальні системні вимоги Gotham Knights - екшену про чотирьох вихованців Бетмена. Для запуску гри з низькими настройками знадобиться досить потужне "залізо".

В опублікованому списку вказана відеокарта GTX 1660 Ti. Це дивно, якщо подивитися на статистику Steam. Найпопулярнішим графічним процесором серед користувачів залишається GTX 1060. За даними за серпень, вона встановлена в 6,39% всіх ПК гравців. Ще 6,03% людей мають відеокарту GTX 1650, яка теж не відповідає мінімальним параметрам. Виходить, WB Games Montreal свідомо відрізала значну частину аудиторії.

Мінімальні вимоги (1080p, 60 кадрів/сек, низькі налаштування)

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-9600к або AMD Ryzen 5 3600;

відеокарта: NVIDIA GeFore GTX 1660 Ti або AMD Radeon RX 590;

Оперативна пам'ять: 8 Гбайт;

DirectX: версії 12.

Скільки місця на диску займе Gotham Knights, поки невідомо. Розробники пообіцяли скоро опублікувати рекомендовані системні вимоги на офіційному акаунті гри в Twitter.

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Детальніше про Gotham Knights

Сюжет екшену розповідає про союзників Бетмена — Робіна, Найтвінга, Червоного Ковпака і Бетдівчину. Після загибелі Брюса Уейна вони стали на захист Готема, а головними противниками команди будуть члени таємної організації Суд Сов.

У Gotham Knights присутній відкритий світ з різноманітними активностями. Розробники пообіцяли реалізувати найбільшу ігрову версію Готема.

Геймплей в проекті включає битви, вивчення світу і пошук екіпіровки. Героїв можна прокачувати і посилювати за рахунок використання більш якісного спорядження.

У грі реалізований кооперативний режим для двох осіб. Користувачі навіть зможуть вибрати однакових персонажів.

Gotham Knights вийде 21 жовтня 2022 року на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S.

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