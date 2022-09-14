Восьма частина вийде тільки на поточному поколінні консолей.

На шоу State of Play Bandai Namco Studio і Bandai Namco Entertainment анонсували Tekken 8 — продовження знаменитої серії файтингів. Глядачам показали сюжетний трейлер з битвою між двома знаменитими персонажами франшизи.

Ролик демонструє бій за участю батька і сина — Казуї Мішими і Дзіна Кадзами відповідно. Обидва бійці застосовують різні прийоми: б'ють руками і ногами, здійснюють аперкоти, виконують кругові атаки ногами і спеціальні прийоми. А у фіналі битви Кадзама огорнув себе червоною енергією і завдав потужного удару знизу вгору, який відправив противника в політ.

Про реалізацію ролика розповів виконавчий продюсер і директор Bandai Namco Studio Кацухіро Харада: "Цей трейлер був узятий безпосередньо з певної частини сюжетного режиму поточної незавершеної гри Tekken 8 на PlayStation 5. Іншими словами, всі моделі персонажів, фони і ефекти — ті ж, що використовуються в грі. Хоча ці кадри були зняті в сюжетному режимі, це не заздалегідь змонтований ролик, зроблений для трейлера, а скоріше рендеринг в реальному часі, що працює зі швидкістю 60 кадрів в секунду, подібно до того, як це відбувається в ігровому режимі "протистояння".

Простіше кажучи, в схожому форматі будуть відбуватися бої в Tekken 8, якщо відкинути кінематографічні вставки. Проект виконується при 60 FPS і в ньому буде сюжетний режим.

Інші подробиці Tekken 8

Сцена за участю Казуї Мішими і Дзіна Кадзами дуже важлива для розвитку історії, але зрозуміти її суть користувачі зможуть вже після релізу файтинга.

У грі з'являться динамічні декорації. На арені, яка присутня в трейлері, демонструються хвилі, смерчі і танкер. Останній поступово руйнується під час бою. Розробники все ще працюють над цим аспектом, щоб поліпшити його до релізу.

Tekken 8 вийде на ПК, PS5, Xbox Series X і Series S, точна дата запуску невідома.

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