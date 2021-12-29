Учасникам потрібно виконати дві максимально прості умови.

УНІАН за підтримки Wargaming запускає новий конкурс. Ми розіграємо між читачами 10 тисяч золота для багатокористувацького танкового симулятора World of Tanks.

Учасникам конкурсу потрібно виконати дві прості умови:

Підписатися на Telegram-канал "УНІАН Ігри".

Внести дані в Google-форму. У ній необхідно вказати свій нікнейм (псевдонім) в Telegram і ім'я облікового запису в World of Tanks.

Ми визначимо переможців 10 січня. Розіграш проводитиметься за допомогою генератора випадкових чисел на сайті random.org. Процес пройде в прямому ефірі для максимальної прозорості. Результати ми опублікуємо в Telegram-каналі. Переможців чекають наступні призи:

Перше місце — 5 тисяч золота;

Друге місце — 2,5 тисячі золота;

Третє місце — 2,5 тисячі золота.

Важливі деталі конкурсу

Розіграш буде проходити від останнього призу до першого. Якщо генератор двічі вкаже на одну людину, то ми використаємо його ще раз, щоб отримати інше число. Завдяки цьому золото для World of Tanks дістанеться трьом різним учасникам конкурсу.

Важливе уточнення: в Google-формі потрібно вказати саме нікнейм (псевдонім) в Telegram, який починається з символу @. Якщо цього не зробити, ми не зможемо перевірити, чи є учасник конкурсу серед підписників на каналі. В результаті таких людей доведеться просто виключити.

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