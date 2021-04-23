Розробники подякували гравцям за підтримку.

Кооперативна пригодницька гра It Takes Two від студії Hazelight менше ніж за місяць після релізу розійшлася тиражем в 1 мільйон копій.

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Про це розробники повідомили в Твіттері.

"It Takes Two продалася тиражем в 1 мільйон копій, і ця цифра продовжує зростати. Дякуэмо за всю любов, яку ви проявили до нашої гри", – написав Юсеф Фарес, голова студії Hazelight.

Також Юсеф Фарес зазначив, що продажі наочно показують, що людям подобається грати у кооперативні ігри. Розробник натякнув, що надалі користувачі побачать більше подібних проектів.

Трейлер It Takes Two

Детальніше про It Takes Two

Пригодницька гра It Takes Two поєднує в собі багато жанрів – від платформера і головоломки до шутера і файтинга. Сюжет розповідає про Коді та Мей – подружжя на межі розлучення. Їх дочка Роуз сильно турбується через складні стосунки батьків. Одного разу дівчинка випадково перетворює Коді та Мей в ляльок. Щоб розчаклувати себе, герої будуть змушені пройти масу складних випробувань, які перевірять на міцність не тільки їхні стосунки, а й вміння гравців.

Проходити It Takes Two можна лише в кооперативі. Однак для цього купити гру досить тільки одному – другий гравець може приєднатися до пригоди безкоштовно.

It Takes Two вийшла 26 березня цього року на ПК і консолях. На агрегаторі Metacritic вона отримала 89 балів зі 100. А в цифровому магазині Steam у гри 95% позитивних відгуків на основі 15 тисяч користувальницьких рецензій.

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Автор: Сергій Коршунов