У роздачах беруть участь SteamWorld Dig 2, Aven Colony і Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure.

Прямо зараз на ПК проходять три роздачі. У сервісі Epic Games Store можна отримати Aven Colony і Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Перша буде безкоштовною лише сьогодні, до 18:00, а друга — до 16 листопада, 18:00 за Києвом. Окрема роздача проходить в сервісі Steam. Студія Image & Form Games вирішила подарувати користувачам SteamWorld Dig 2. Вона теж доступна безкоштовно протягом обмеженого часу. Акція закінчиться сьогодні, о 21:00.

Детальніше про згадані проекти

Aven Colony — це стратегія з елементами містобудівного симулятора від Mothership Entertainment і Team17. Гра присвячена створенню нового будинку для людства на далекій планеті Ейвен-Прайм. Користувачам належить освоїтися на території, яка включає різноманітні біоми, і будувати колонії. У процесі доведеться зіткнутися з безліччю складнощів, наприклад, отруйними газами в атмосфері, грозовими і піщаними бурями. На Ейвен-Прайм також зустрічаються інопланетні форми життя, і з ними потрібно налагодити контакт.

Раніше шутер Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure був доповненням до Borderlands 2. Однак Gearbox Software і 2K Games вирішили перетворити його в самостійне творіння, щоб ближче познайомити людей з Крихіткою Тіною. У проекті реалізована кампанія з сатиричним сюжетом, який присвячений порятунку королеви і її володінь. Користувачам належить вибрати одного з шести героїв зі своїм класом, прокачувати його, виконувати завдання, збирати екіпіровку і битися з фентезійними противниками.

SteamWorld Dig 2 - це метроїдванія про дослідження надр землі під старим торговим містечком. Гравці в якості юного стімбота повинні з'ясувати, які жахи таяться на глибині сотень метрів. У грі присутні добре реалізовані битви, прокачування і пошук секретів. Останні можна розблокувати тільки за допомогою конкретних умінь, які видаються при проходженні. Це мотивує повертатися в уже відвідані локації і відкривати там раніше недоступні місця.

Автор: Назар Степорук