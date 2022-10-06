Творіння ентузіаста включає Галактики і планети.

Фанати Minecraft сотні разів доводили свою майстерність у створенні різних будівель. Це можуть бути як маленькі об'єкти, наприклад, затишне село у хмарах, так і величезні споруди. До останніх відноситься Татуїн з "Зоряних війн". Однак будь-які творіння користувачів меркнуть перед Всесвітом. І це не помилка — один з ентузіастів дійсно зміг відтворити його в Minecraft.

За перенесення космічного простору в гру Mojang Studios відповідальний відвідувач форуму Reddit під псевдонімом ChrisDaCow. Він опублікував ролик, в якому продемонстрував своє творіння. Всесвіт ентузіаста налічує мільярди кубів. Він включає цілі Галактики, в тому числі Чумацький шлях, а також безліч інших об'єктів.

На відео ChrisDaCow показав загальні розміри проекту, а потім поступово наближав камеру. Окремі кадри ролика демонструють Сатурн і Сонце.

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Ентузіаст зміг відтворити Всесвіт завдяки WorldEdit. Це редактор карт, який дозволяє одночасно розміщувати і замінювати безліч блоків. А для присвоєння об'єктам потрібних кольорів ChrisDaCow застосовував шейдери. В результаті вийшов настільки вражаючий проект, що публікація користувача на Reddit зібрала 114 тисяч лайків.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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