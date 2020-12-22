Режисер "Тенета" та "Інтерстеллара" Крістофер Нолан зацікавився створенням відеоігри за мотивами одного зі своїх фільмів.
Про це постановник розповів в інтерв'ю організатору The Game Awards Джеффу Кілі.
Нолан підкреслив, що виробництво ігор і фільмів – це складний процес. Але робити ігри все ж важче й довше. Тому про створення інтерактивного проекту за фільмом говорити поки рано, оскільки режисер хотів би приділяти весь свій час кіно. А робити посередню гру за ліцензією фільму він не хоче. Нолан зазначив, що як кіно за грою, так і гра за мотивами фільму повинні бути відмінними самі по собі, а не орієнтуватися на відомий бренд. Однак ідея створення гри йому цікава.
"Мені хочеться присвятити весь свій час і енергію саме кіно, адже розробка ігор – дуже важка справа, до якої потрібно ставитися з усією серйозністю. Але мені це цікаво, це дивовижний світ", – додав Нолан.
При цьому режисер згадав про створення гри за мотивами його стрічки "Початок" з Леонардо ДіКапріо. Однак далі превиробництва справа не пішла.
Втім, за одним з фільмів Нолана все ж була створена гра, хоч сам режисер і не брав участі в розробці. Мова про Batman Begins, пригодницький екшен для PlayStation 2 за мотивами картини "Бетмен: Початок".
Персонажів у ній озвучили актори оригінальної стрічки, включаючи Крістіана Бейла, Кеті Холмс, Ліама Нісона та інших. Однак гра вийшла невдалою, отримавши змішані оцінки від користувачів та преси.