При цьому режисер розуміє, що робити ігри важче та довше, ніж фільми.

Режисер "Тенета" та "Інтерстеллара" Крістофер Нолан зацікавився створенням відеоігри за мотивами одного зі своїх фільмів.

Про це постановник розповів в інтерв'ю організатору The Game Awards Джеффу Кілі.

Нолан підкреслив, що виробництво ігор і фільмів – це складний процес. Але робити ігри все ж важче й довше. Тому про створення інтерактивного проекту за фільмом говорити поки рано, оскільки режисер хотів би приділяти весь свій час кіно. А робити посередню гру за ліцензією фільму він не хоче. Нолан зазначив, що як кіно за грою, так і гра за мотивами фільму повинні бути відмінними самі по собі, а не орієнтуватися на відомий бренд. Однак ідея створення гри йому цікава.

"Мені хочеться присвятити весь свій час і енергію саме кіно, адже розробка ігор – дуже важка справа, до якої потрібно ставитися з усією серйозністю. Але мені це цікаво, це дивовижний світ", – додав Нолан.

При цьому режисер згадав про створення гри за мотивами його стрічки "Початок" з Леонардо ДіКапріо. Однак далі превиробництва справа не пішла.

Втім, за одним з фільмів Нолана все ж була створена гра, хоч сам режисер і не брав участі в розробці. Мова про Batman Begins, пригодницький екшен для PlayStation 2 за мотивами картини "Бетмен: Початок".

Персонажів у ній озвучили актори оригінальної стрічки, включаючи Крістіана Бейла, Кеті Холмс, Ліама Нісона та інших. Однак гра вийшла невдалою, отримавши змішані оцінки від користувачів та преси.

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Автор: Сергій Коршунов