Мова про The Oregon Trail.

The Oregon Trail — це культова освітня гра, яка вперше вийшла в 1971 році. Протягом наступної півсотні років вона перевидавалася на різних платформах з поліпшеною графікою. А нещодавно проєкт вперше в історії отримав повноцінне доповнення.

Добавка під назвою Cowboys and Critters вийшла достатньо масштабною. Після її релізу в грі з'явилася нова стежка Чісхолм з десятьма локаціями і різноманітними квестами. Користувачі можуть подорожувати цим маршрутом, вивчаючи територію громади Хорс-Крік, штат Каліфорнія. В дорозі доведеться зіткнутися з різними викликами, які підкине дика природа.

Додаток також включає механіку приготування їжі. Гравці можуть полювати і збирати інгредієнти для створення страв. Вони дозволяють підтримувати персонажів у формі і дають унікальні ефекти. А ще в Cowboys and Critters з'явилися нові побічні історії, легенди, твори мистецтва та інший контент. Добавка дає чимало приводів повернутися в The Oregon Trail або вперше випробувати проєкт.

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Що відомо про The Oregon Trail

Це навчальна пригодницька гра, яку розробили Дон Равіч, Білл Хайнеманн та Пол Ділленбергер у 1971 році.

Ціль проекту — розповісти учням у Сполучених Штатах про подорож піонерів Орегонською стежкою. Під час проходження необхідно управляти групою переселенців на шляху з Індепенденса в Орегон.

Геймплей в The Oregon Trail включає збір ресурсів, полювання на тварин і прийняття рішень в подіях, що виникають випадково.

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