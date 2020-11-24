Організатори ввели нову номінацію, щоб показати, яку велику роль зіграли електронні розваги в умовах пандемії.

У 2021 році престижна літературна премія в галузі наукової фантастики "Г'юго" отримає нову номінацію – "Найкраща відеогра". Поки що на тимчасових умовах.

Про це повідомили організатори церемонії.

Організатори літературної премії вирішили обрати найкращу гру 2020 року, щоб показати, яку велику роль відеоігри зіграли в умовах пандемії.

"У 2020 році ми стали проводити багато часу за іграми, більше ніж ми могли цього очікувати. Ця спеціальна категорія дасть фанатам можливість відзначити ті відеоігри ігри, які щось значили для них цього року, і визнати творчий підхід та інновації, що стоять за ними", – підкреслили організатори.

Втім, організатори премії не виключають можливість, що нова ігрова номінація стане постійною.

Літературна премія " Г'юго "

Ця премія була започаткована у 1953 році Всесвітнім конвентом наукової фантастики.

Свою назву вона отримала на честь Г'юго Гернсбека — американського творця перших спеціалізованих науково-фантастичних журналів.

Премія присуджується щорічно за найкращі твори в жанрі фантастики, що опубліковані англійською мовою, за результатами голосування зареєстрованих учасників Всесвітніх конвентів любителів фантастики.

Лауреати "Г'юго" отримують статуетку у формі злітаючої ракети.

Статуетку "Г'юго" вручали Роберту Хайнлайну за роман "Зоряний десант", Рею Бредбері за антиутопію "451 градус за Фаренгейтом", Філіпу К. Діку, Роджеру Желязни, Айзеку Азімову, Джоан Роулінг, Лю Цисіню та іншим знаменитим письменникам.

Підписуйтесь на канал УНІАН Ігри в Telegram

Автор: Сергій Коршунов