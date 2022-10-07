Для високих налаштувань знадобиться відеокарта поточного покоління.

Наближається реліз A Plague Tale: Requiem, тому розробники з Asobo Studio опублікували системні вимоги своєї похмурої середньовічної пригоди. Для низьких графічних налаштувань і 30 кадрів/с потужний ПК не знадобиться. Достатньо буде "заліза" 7-8 річної давності. А ось запустити гру у всій красі зможе тільки відеокарта рівня RTX 3070.

Мінімальні системні вимоги(1080р, 30 кадрів/с, низькі налаштування)

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-4690K на 3,5 ГГц або AMD FX-8300 на 3,3 ГГц;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

відеокарта: GeForce GTX 970 або Radeon RX 590;

Direct X: версії 12;

місце на диску: 55 Гбайт.

Рекомендовані системні вимоги(1080р, 60 кадрів/с, налаштування ультра)

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц або AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

відеокарта: GeForce RTX 3070 або Radeon RX 6800 XT;

Direct X: версії 12;

місце на диску: 55 Гбайт.

A Plague Tale: Requiem — основні подробиці

Події в сиквелі розвиваються після історії Innocence. Головні герої вирушили в південні регіони Франції, але через хворобу Гуго їм знову довелося виживати посеред чуми.

Основна ціль в Requiem — пошуки загадкового острова. Паралельно Аміціі належить битися з ворожими солдатами і дізнатися таємницю родового прокляття.

Геймплей у другій частині поліпшили і збагатили новими механіками. Наприклад, у Аміціі з'явилося більше пристосувань для відволікання уваги і усунення супротивників. Гуго отримав свою роль в бою — він вміє сканувати місцевість за допомогою щурів і показувати розташування ворогів.

A Plague Tale: Requiem вийде 18 жовтня 2022 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, Series S і Nintendo Switch (хмарна версія).

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