На заході покажуть один з двох нових проектів від директора Uncharted.

Disney і Marvel несподівано анонсували власну ігрову презентацію. На ній покажуть проекти за коміксами і у всесвіті "Зоряних війн".

Як сказано в офіційному прес-релізі, онлайн-шоу пройде 9 вересня, Початок — о 23:00 за київським часом. Скільки триватиме захід, поки невідомо.

Користувачам пообіцяли нову інформацію про три гри — Disney Dreamlight Valley, Marvel's Midnight Suns і Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Однак в трейлері презентації також демонструвалися кадри з Avatar: Frontiers of Pandora, Aliens: Dark Descent і Disney Mirrorverse. Найімовірніше, ці проекти теж покажуть в рамках онлайн-шоу.

На поточний момент офіційно заявлено про один дебют. Глядачів чекає повноцінний анонс нової гри у всесвіті Marvel від Skydance New Media і Емі Хенніг — керівника розробки перших трьох частин Uncharted. Це буде проект ААА-класу, орієнтований на оповідь. У ньому розкажуть історію кількох супергероїв, проте поки невідомо, чи йде мова про якусь конкретну команду з коміксів.

Які сюрпризи можуть очікувати користувачів в рамках трансляції

Skydance New Media під керівництвом Емі Хенніг також створює другу гру, але вже у всесвіті "Зоряних війн". Її можуть представити коротким тизером.

Star Wars у відкритому світі від Ubisoft. Про створення проекту оголосили ще на початку 2021 року, і з тих пір видавництво майже не згадувало про нього.

Геймплейний трейлер Star Wars Jedi: Survivor. Гра повинна вийти у першому кварталі 2022 року, однак EA і Respawn Entertainment поки випустили лише кінематографічний анонсуючий ролик.

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