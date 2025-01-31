Точно відомо, що скоротили 8 старожилів студії.

Кілька днів тому Electronic Arts провела реструктуризацію в BioWare, заявивши, що багато розробників було переведено в інші студії, коли основна команда продовжує працювати над новим Mass Effect.

Тепер же стало відомо, що багатьох розробників просто звільнили. Під скорочення потрапили ветерани студії, наприклад сценарист Трік Вікс, який працював над усіма частинами Mass Effect і Dragon Age, а в 2015 році став головним сценаристом DA, написав, що шукає нове місце через 20 років роботи в BioWare.

Та ж доля спіткала і дружину Тріка, Карен Вікс, яка була головним редактором серії Dragon Age і працювала над Mass Effect 2, 3 і Andromeda.

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Також точно відомо про ще 6 звільнень:

Раян Корм'є, редактор Star Wars: The Old Republic, Anthem і Dragon Age: The Veilguard

Дженніфер Шевері, тестувальник, аналітик і продюсер Mass Effect 3, Dragon Age: Inquisition, Anthem і Veilguard

Деніел Стед, продюсер Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith і Dragon Age: The Veilguard

Ліна Андерсон, старший продакт-менеджер

Мішель Фламм, системний дизайнер

Мед Бі, UX-дизайнерка

Раніше ми розповідали, що геймдиректор Dragon Age: The Veilguard покинула BioWare. Щоправда вона це зробила за власним бажанням.

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