Корпорація очікує побачити прихід наступного консольного покоління в 2028 році.

Microsoft вважає, що новий Xbox і PlayStation 6 з'являться на ринку в 2028 році. Тоді і почнеться наступне консольне покоління.

Така інформація надійшла з документа, який корпорація представила під час судового розгляду з Федеральною торговою комісією США щодо покупки Activision Blizzard. Регулятор намагається домогтися накладення тимчасової заборони на поглинання, поки йде розслідування придбання на предмет відповідності антимонопольному законодавству США.

Як зазначило видання IGN, документ стосувався пропозиції Microsoft до Sony щодо укладення 10-річної угоди на випуск Call of Duty на PlayStation. У ньому сказано: "Цей термін в будь-якому випадку вийде за межі очікуваного періоду початку продажів наступного покоління консолей (в 2028 році). Таким чином, Call of Duty буде видаватися на наступних консолях PlayStation, якщо такі будуть випущені протягом терміну дії угоди. Угода також гарантує, що консольні версії Call of Duty будуть пропонуватися на PlayStation нарівні з Xbox".

Прогнози Microsoft збігаються з думкою Sony. Раніше японська компанія стверджувала, що нова PlayStation з'явиться на ринку не раніше, ніж в 2027 році. І до того часу Call of Duty нібито стане консольним ексклюзивом Xbox. Це припущення Sony Microsoft спростувала в новому документі. Адже якщо буде укладена 10-річна угода, CoD продовжить виходити на PlayStation як мінімум до 2033 року, тобто з'явиться і на потенційній PS6.

Придбання Activision Blizzard: остання інформація

Нагадаємо, Microsoft продовжує боротися за право завершити угоду з покупкою Activision Blizzard за майже $70 мільярдів.

Корпорація отримала схвалення у регуляторів безлічі країн. Сюди відносяться Євросоюз, Китай, Бразилія і Україна.

Угоду заблокували у Великобританії і США. А ще побоювання висловив регулятор Нової Зеландії.

