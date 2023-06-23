Гра про Індіану Джонса теж буде консольним ексклюзивом Xbox.

В ході судового розгляду між Microsoft і Федеральною торговою комісією США щодо покупки Activision Blizzard з'явилося багато інформації про ексклюзивний статус ігор від внутрішніх студій корпорації. Як виявилося, адаптацію Індіани Джонса вирішили зробити ексклюзивом, але одна з новинок може з'явитися на PlayStation.

Як повідомив журналіст Axios Стівен Тотіло, Microsoft зробила Starfield і Redfall ексклюзивами, "відповідно до необхідності запропонувати деякий ексклюзивний контент, одночасно зменшуючи економічні витрати та завдаючи шкоди бренду, орієнтованому на гравців". При цьому вампірський шутер від Arkane Studios згенерував "мінімальні продажі".

Федеральна торгова комісія теж згадала, що вищезгадані проєкти повинні були з'явитися на PlayStation. Однак Microsoft зробила їх консольними ексклюзивами Xbox після придбання ZeniMax Media, материнської компанії Bethesda Softworks. Те саме стосується гри про Індіану Джонса, над якою працює MachineGames.

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Як повідомив регулятор, спочатку угода з Disney включала випуск проєкту на PS5. Коли про це запитали віце-президента з маркетингу Bethesda Softworks Піта Хайнса, він заявив, що компанія думала, як "зменшити ризик і спробувати досягти певної міри впевненості", додавши гру до Game Pass.

Інша інформація щодо ексклюзивності

Avowed від Obsidian Entertainment від початку розроблялася для ПК і Xbox. А ось рішення щодо Тhe Outer Worlds 2 поки не прийнято. Ця екшен-RPG може вийти на PlayStation. Перша частина серії доступна на консолях Sony, тому що її почали розробляти ще до покупки Obsidian з боку Microsoft.

Багато нових проєктів від ZeniMax Media мають з'явитися на PlayStation та Nintendo Switch. Однак конкретики щодо цього Microsoft не надала.

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