В екранізації цієї гри актриса виконала головну роль.

У грудні на великі екрани виходить фільм "Мисливець на монстрів", знятий за мотивами однойменної гри студії Capcom. Головну роль у стрічці виконала Мілла Йовович. І перед прем'єрою картини розробники повідомили, що її персонаж з'явиться в грі Monster Hunter World: Iceborne.

Мілла Йовович в Monster Hunter World: Iceborne

Героїня Мілли Йовович на ім'я Артеміда з'явиться в двох квестах, які будуть тимчасово доступні у грі. Актриса також озвучила свого персонажа в Monster Hunter World: Iceborne.

Мілла Йовович з'явиться в Monster Hunter World: Iceborne вже 4 грудня.

Про що фільм "Мисливець на монстрів"

Стрічка розповідає про елітний загін солдатів на чолі з лейтенантом на ім'я Артеміда (Мілла Йовович), який потрапляє в паралельний світ. Там герої стикаються з гігантськими чудовиськами. Щоб вижити і перешкодити тварюкам потрапити на Землю, вони об'єднуються з мисливцем, який вміє вбивати монстрів.

Мисливця зіграв Тоні Джаа – тайський актор, відомий за фільмами "Онг Бак" та "Форсаж 7". У фільмі також знялися Рон Перлман ("Геллбой: Герой з пекла"), Дієго Бонета ("Термінатор: Фатум") та Міган Гуд ("Шазам").

Режисером стрічки виступив чоловік Мілли Йовович – Пол У.С. Андерсон, який раніше зняв серію фільмів "Оселя зла" за мотивами ігрової франшизи Resident Evil та екранізацію файтингу Mortal Kombat.

Зйомки проходили в жовтні 2018 року в Кейптауні (ПАР). "Мисливця на монстрів" планувалося випустити в прокат у вересні 2020 року. Однак через пандемію COVID-19, реліз стрічки відклали до грудня.

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Автор: Сергій Коршунов