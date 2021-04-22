До серії змагань з олімпійською ліцензією потрапив автомобільний симулятор Gran Turismo.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про створення Olympic Virtual Series – першої в історії серії змагань з фізичних і нефізичних віртуальних видів спорту.

Як зазначили у прес-службі організації, перше подібне змагання з олімпійською ліцензією пройде з 13 травня по 23 червня 2021 року.

Для реалізації Olympic Virtual Series МОК співпрацює з п'ятьма міжнародними спортивними федераціями та видавцями відеоігор:

Міжнародна автомобільна Федерація (FIA) та автосимулятор Gran Turismo від студії Polyphony Digital;

Всесвітня федерація бейсболу і софтболу (WBSC) та eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 від компанії Konami;

Міжнародний союз велосипедистів (UCI) та гра Zwift;

Міжнародна федерація вітрильного спорту та Virtual Regatta;

Міжнародна федерація гребного спорту – відкритий формат.

У МОК зазначають, що Olympic Virtual Series покликана з'єднати світ фізичного спорту зі спільнотою любителів віртуальних спортивних симуляторів, а також привернути увагу нової аудиторії.

"Olympic Virtual Series – це унікальний олімпійський цифровий досвід, спрямований на розширення прямої взаємодії з новою аудиторією", – підкреслює президент МОК Томас Бах.

Надалі в МОК планують залучити до свого проекту ще більше спортивних організацій та розробників відеоігор.

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Автор: Сергій Коршунов