Capcom відзвітувала про продажі і випустила новий патч для рольового екшену про монстрів.

Лише за місяць після релізу тираж рольового екшену Monster Hunter Rise на Nintendo Switch перевищив 6 мільйонів копій. Як в "цифрі", так і на фізичних носіях.

Про це видавець Capcom повідомив у своєму фінансовому звіті.

Гра вийшла на Switch 26 березня, і лише за три для її купило 4 мільйони осіб. А продажі за 10 днів подолали позначку у 5 мільйонів.

На ПК Monster Hunter Rise вийде у 2022 році.

Трейлер Monster Hunter Rise

У новій частині популярної серії Monster Hunter гравці також можуть полювати на монстрів і покращувати своє спорядження, але тепер у них з'явився компаньйон – собакоподібна істота, верхи на якій можна досліджувати місцевість. Ще в Rise є режим виживання, де геймери повинні захищати своє поселення від монстрів.

Нагадаємо, що сьогодні Capcom випустила патч для Monster Hunter Rise. У грі були виправлені баги, додані нові монстри і можливість змінювати зовнішній вигляд свого персонажа за допомогою спеціальних купонів. Щоправда, їх доведеться купувати за реальні гроші у цифровому магазині Nintendo eShop.

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Автор: Сергій Коршунов