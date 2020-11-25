З 1 грудня Red Dead Online можна буде придбати окремо за знижкою у 75%.

Студія Rockstar оголосила про те, що Red Dead Online – мультиплеєрний режим вестерн-бойовика Red Dead Redemption 2 стане окремою грою. Вже з 1 грудня всі бажаючі зможуть придбати тільки його за знижкою у 75%.

Про це розробники заявили на офіційному сайті.

"Гравці, у яких ще немає Red Dead Redemption 2, можуть випробувати все, що Red Dead Online може запропонувати, включаючи доступ до всіх майбутніх оновлень контенту", – підкреслили розробники.

Red Dead Online, як окрема гра буде доступна на наступних платформах:

PlayStation Store;

Microsoft Store;

Rockstar Games Launcher;

Epic Games Store;

Steam;

З 1 грудня до 15 лютого 2021 року його можна буде придбати за $4,99.

У Rockstar додали, що Red Dead Online буде працювати на консолях нового покоління в режимі зворотної сумісності. Мультиплеєр займе 123 ГБ пам'яті. І вже в ньому за окрему плату можна буде розблокувати Red Dead Redemption 2 – як сюжетний режим гри.

Детальніше про Red Dead Online

Red Dead Online – це багатокористувацький режим Red Dead Redemption 2, де гравець може створити свого персонажа, щоб досліджувати відкритий світ Дикого Заходу і виконувати різні завдання.

Мультиплеєр з'явився в Red Dead Redemption 2 в 2019 році – через рік після релізу гри на Xbox One та PlayStation 4.

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Автор: Сергій Коршунов