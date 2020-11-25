Студія Rockstar оголосила про те, що Red Dead Online – мультиплеєрний режим вестерн-бойовика Red Dead Redemption 2 стане окремою грою. Вже з 1 грудня всі бажаючі зможуть придбати тільки його за знижкою у 75%.
Про це розробники заявили на офіційному сайті.
"Гравці, у яких ще немає Red Dead Redemption 2, можуть випробувати все, що Red Dead Online може запропонувати, включаючи доступ до всіх майбутніх оновлень контенту", – підкреслили розробники.
Red Dead Online, як окрема гра буде доступна на наступних платформах:
- PlayStation Store;
- Microsoft Store;
- Rockstar Games Launcher;
- Epic Games Store;
- Steam;
З 1 грудня до 15 лютого 2021 року його можна буде придбати за $4,99.
У Rockstar додали, що Red Dead Online буде працювати на консолях нового покоління в режимі зворотної сумісності. Мультиплеєр займе 123 ГБ пам'яті. І вже в ньому за окрему плату можна буде розблокувати Red Dead Redemption 2 – як сюжетний режим гри.
Детальніше про Red Dead Online
Red Dead Online – це багатокористувацький режим Red Dead Redemption 2, де гравець може створити свого персонажа, щоб досліджувати відкритий світ Дикого Заходу і виконувати різні завдання.
Мультиплеєр з'явився в Red Dead Redemption 2 в 2019 році – через рік після релізу гри на Xbox One та PlayStation 4.