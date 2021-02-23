Пробний період пройде з 25 лютого по 4 березня.

Компанія Activison оголосила про тиждень безкоштовного доступу до мультиплеєра та зомбі-режиму шутера Call of Duty: Black Ops – Cold War. Акція розпочнеться 25 лютого і триватиме до 4 березня. У день старту пробного періоду у гру з'явиться новий кооперативний режим на чотирьох осіб – Outbreak.

Про це видавництво Activision повідомило на сайті гри.

У Outbreak гравці вирушить битися з зомбі в Росії. Спочатку в цьому режимі буде доступна місія Threshold, де команда з чотирьох бійців опиниться на Уральських горах та зачищатиме місцевість від хвиль нежиті.

Трейлер режиму Outbreak для Call of Duty: Black Ops-Cold War

Крім того, під час безкоштовного періоду для гравців на консолях PS4 та PS5 буде доступний ще один кооперативний режим під назвою Onslaught.

Весь прогрес з безкоштовного доступу буде збережено в повній версії гри.

Про Call of Duty: Black Ops – Cold War

Cold War – це нова частина серії Call of Duty: Black Ops. Гра вийшла 13 листопада 2020 року на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5 та консолі минулого покоління.

У день релізу шутер встановив рекорд з цифрових продажів.

Крім багатокористувацького режиму в Call of Duty: Black Ops – Cold War є сюжетна кампанія, дії якої розгортаються в період Холодної війни.

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Автор: Сергій Коршунов