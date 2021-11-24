На церемонії Golden Joystick Awards назвали "гру року" і» гру всіх часів " / фото GamesRadar+
Популярний ігровий портал GamesRadar + провів традиційну церемонію нагородження Golden Joystick Awards. Переможці у 22 номінаціях визначалися шляхом користувацького голосування. Звання "гри року" дісталося одному з найдостойніших претендентів.
Геймери вирішили, що найкращий проект у 2021-му — це хоррор з елементами виживання Resident Evil Village. Він також переміг у двох інших номінаціях. А Capcom, яка випустила гру, визнана кращою студією року. У 2021-му компанія також відзначилася релізами Monster Hunter Rise і Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.
Список переможців у всіх номінаціях
- Найкраща оповідь — Life is Strange: True Colors.
- Краща багатокористувацька гра — It Takes Two.
- Кращий звуковий супровід — Resident Evil Village.
- Кращий візуальний дизайн — Ratchet and Clank: Rift Apart.
- Найкраще розширення — Ghost of Tsushima: Iki Island.
- Мобільна гра року — League of Legends: Wild Rift.
- Найкраще ігрове обладнання — PS5.
- Краща інді-гра — Death's Door.
- Студія року — Capcom.
- Краща виконавиця — Меггі Робертсон (леді Дімітреску).
- Прорив року — Housemarque.
- Найкраще ігрове товариство — Final Fantasy XIV.
- Нагорода "все ще граю" — Final Fantasy XIV.
- Гра року для ПК — Hitman 3.
- Гра року для Nintendo Switch — Metroid Dread.
- Гра року для Xbox — Psychonauts 2.
- Гра року для PlayStation — Resident Evil Village.
- Найбажаніша гра — Elden Ring.
- Премія "вибір критиків" — Deathloop.
- Головна гра року — Resident Evil Village.
- Ігрове обладнання всіх часів — ПК.
- Краща гра всіх часів — Dark Souls.