На церемонії Golden Joystick Awards назвали "гру року" і» гру всіх часів " / фото GamesRadar+

Популярний ігровий портал GamesRadar + провів традиційну церемонію нагородження Golden Joystick Awards. Переможці у 22 номінаціях визначалися шляхом користувацького голосування. Звання "гри року" дісталося одному з найдостойніших претендентів.

Геймери вирішили, що найкращий проект у 2021-му — це хоррор з елементами виживання Resident Evil Village. Він також переміг у двох інших номінаціях. А Capcom, яка випустила гру, визнана кращою студією року. У 2021-му компанія також відзначилася релізами Monster Hunter Rise і Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Список переможців у всіх номінаціях

  • Найкраща оповідь — Life is Strange: True Colors.
  • Краща багатокористувацька гра — It Takes Two.
  • Кращий звуковий супровід — Resident Evil Village.
  • Кращий візуальний дизайн — Ratchet and Clank: Rift Apart.
  • Найкраще розширення — Ghost of Tsushima: Iki Island.
  • Мобільна гра року — League of Legends: Wild Rift.
  • Найкраще ігрове обладнання — PS5.
  • Краща інді-гра — Death's Door.
  • Студія року — Capcom.
  • Краща виконавиця — Меггі Робертсон (леді Дімітреску).
  • Прорив року — Housemarque.
  • Найкраще ігрове товариство — Final Fantasy XIV.
  • Нагорода "все ще граю" — Final Fantasy XIV.
  • Гра року для ПК — Hitman 3.
  • Гра року для Nintendo Switch — Metroid Dread.
  • Гра року для Xbox — Psychonauts 2.
  • Гра року для PlayStation — Resident Evil Village.
  • Найбажаніша гра — Elden Ring.
  • Премія "вибір критиків" — Deathloop.
  • Головна гра року — Resident Evil Village.
  • Ігрове обладнання всіх часів — ПК.
  • Краща гра всіх часів — Dark Souls.

Автор: Назар Степорук