Головний приз отримав один з найбільш заслужених претендентів.

Популярний ігровий портал GamesRadar + провів традиційну церемонію нагородження Golden Joystick Awards. Переможці у 22 номінаціях визначалися шляхом користувацького голосування. Звання "гри року" дісталося одному з найдостойніших претендентів.

Геймери вирішили, що найкращий проект у 2021-му — це хоррор з елементами виживання Resident Evil Village. Він також переміг у двох інших номінаціях. А Capcom, яка випустила гру, визнана кращою студією року. У 2021-му компанія також відзначилася релізами Monster Hunter Rise і Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin.

Список переможців у всіх номінаціях

Найкраща оповідь — Life is Strange: True Colors.

Краща багатокористувацька гра — It Takes Two.

Кращий звуковий супровід — Resident Evil Village.

Кращий візуальний дизайн — Ratchet and Clank: Rift Apart.

Найкраще розширення — Ghost of Tsushima: Iki Island.

Мобільна гра року — League of Legends: Wild Rift.

Найкраще ігрове обладнання — PS5.

Краща інді-гра — Death's Door.

Студія року — Capcom.

Краща виконавиця — Меггі Робертсон (леді Дімітреску).

Прорив року — Housemarque.

Найкраще ігрове товариство — Final Fantasy XIV.

Нагорода "все ще граю" — Final Fantasy XIV.

Гра року для ПК — Hitman 3.

Гра року для Nintendo Switch — Metroid Dread.

Гра року для Xbox — Psychonauts 2.

Гра року для PlayStation — Resident Evil Village.

Найбажаніша гра — Elden Ring.

Премія "вибір критиків" — Deathloop.

Головна гра року — Resident Evil Village.

Ігрове обладнання всіх часів — ПК.

Краща гра всіх часів — Dark Souls.

Автор: Назар Степорук