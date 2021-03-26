Отримати ігри безкоштовно можна на PS4 або PS5 / фото playstation.com
Сьогодні, 26 березня, Sony запустила масштабну безкоштовну роздачу ігор в межах ініціативи PlayAtHome. Власники консолей PlayStation без жодних умов можуть забрати одразу 9 різноманітних ігор.
Отримати безкоштовну добірку можна на спеціальній сторінці в PS Store:
- ABZU – це барвиста пригода у підводному світі від творців Journey.
- Enter the Gungeon – гра у жанрі roguelike про групу невдах, які досліджують процедурно згенеровані підземелля, б'ються з ворогами і шукають скарби.
- Subnautica – пригодницька гра, в якій геймерам належить виживати в океані серед безлічі ворожих істот.
- The Witness – головоломка, що занурює гравця у відкритий світ з більш ніж п'ятьма сотнями загадок і десятками локацій.
- Astro Bot Rescue Mission – один з найкращих платформерів для шоломів PlayStation VR. Грати належить за робота Астро, який повинен знайти і врятувати свою команду.
- Moss – динамічна адвенчура з елементами головоломки для віртуальної реальності.
- Rez Infinite – ритм-гра в світі звуків, образів і перестрілок.
- Paper Beast – гра, в якій користувачі подорожуватимуть паперовим світом.
- Thumper – ритм-екшен про космічного жука.
Роздача в PS Store триватиме до 23 квітня. А вже 20 квітня всім власникам PS4 та PS5 подарують повне видання постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn.
Horizon Zero Dawn / фото Guerrilla Games
Нагадаємо, що до кінця березня в рамках акції PlayAtHome користувачі можуть забрати безкоштовно платформер Ratchet & Clank (2016). А передплатникам сервісу PlayStation Plus будуть доступні наступні ігри:
- Farpoint;
- Final Fantasy VII Remake;
- Remnant from the Ashes;
- Maquette (тільки для PS5);
- Destruction AllStars (тільки для PS5).