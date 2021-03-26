Отримати Subnautica, The Witness та інші тайтли можна з 26 березня по 23 квітня.

Сьогодні, 26 березня, Sony запустила масштабну безкоштовну роздачу ігор в межах ініціативи PlayAtHome. Власники консолей PlayStation без жодних умов можуть забрати одразу 9 різноманітних ігор.

Отримати безкоштовну добірку можна на спеціальній сторінці в PS Store:

ABZU – це барвиста пригода у підводному світі від творців Journey. Enter the Gungeon – гра у жанрі roguelike про групу невдах, які досліджують процедурно згенеровані підземелля, б'ються з ворогами і шукають скарби. Subnautica – пригодницька гра, в якій геймерам належить виживати в океані серед безлічі ворожих істот. The Witness – головоломка, що занурює гравця у відкритий світ з більш ніж п'ятьма сотнями загадок і десятками локацій. Astro Bot Rescue Mission – один з найкращих платформерів для шоломів PlayStation VR. Грати належить за робота Астро, який повинен знайти і врятувати свою команду. Moss – динамічна адвенчура з елементами головоломки для віртуальної реальності. Rez Infinite – ритм-гра в світі звуків, образів і перестрілок. Paper Beast – гра, в якій користувачі подорожуватимуть паперовим світом. Thumper – ритм-екшен про космічного жука.

Роздача в PS Store триватиме до 23 квітня. А вже 20 квітня всім власникам PS4 та PS5 подарують повне видання постапокаліптичного екшену Horizon Zero Dawn.

Нагадаємо, що до кінця березня в рамках акції PlayAtHome користувачі можуть забрати безкоштовно платформер Ratchet & Clank (2016). А передплатникам сервісу PlayStation Plus будуть доступні наступні ігри:

Farpoint;

Final Fantasy VII Remake;

Remnant from the Ashes;

Maquette (тільки для PS5);

Destruction AllStars (тільки для PS5).

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Автор: Сергій Коршунов