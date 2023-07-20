По суті, це звичайний трекер для моніторингу сну, але з ігровими елементами.

Пам'ятайте, була така вірусна гра – Pokémon Go? У ній потрібно було бігати містом й "ловити" покемонів. Днями ті самі розробники випустили нову частину, в якій для отримання нових персонажів потрібно спати.

По суті, Pokémon Sleep – це звичайний трекер сну: запускаєте додаток на ніч і кладете смартфон поруч з подушкою, а на ранок отримуєте покемона. Чим довше ви спали, тим вище шанс отримати якогось рідкісного.

Для відстеження часу та якості сну програма використовує мікрофон та датчики акселерометра, щоб розпізнати, наскільки ви крутитеся чи хропете. Будильник в ньому теж є.

А користувачі, що встановити додаток, вже діляться першими відгуками – і деякі з них досить пікантні. Як виявилося, Pokémon Sleep вловлює навіть відносно тихі звуки, тому окремі гравці з подивом дізналися, що під час сну вони не тільки позіхають і хропуть, а й мимоволі випускають гази.

Однак, не варто хвилюватись: всі аудіозаписи зберігаються лише 24 години, після чого автоматично видаляються. При цьому завжди можна відмовитися від запису звуків, але в такому випадку користувачі будуть позбавлені деяких базових функцій.

Завантажити Pokémon Sleep можна абсолютно безкоштовно в App Store і Google Play. Для запуску на iPhone знадобиться iOS 14 або новішої версії.

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