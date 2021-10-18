Gotham Knights і Suicide Squad: Kill the Justice League вийдуть в 2022 році.

На минулих вихідних відбувся захід DC FanDome, який присвятили творінням за мотивами коміксів DC. Подія відзначилася новими трейлерами Gotham Knights і Suicide Squad: Kill the Justice League. Правда, обидва ролика не містять геймплейних кадрів.

Перше відео демонструє організацію "Суд Сов". Це таємне злочинне групування з Gotham Knights, яке існує в Готемі ще з колоніальних часів. Його члени носять маски і підпільно контролюють місто. Вплив "Суду Сов" поширюється на всі сфери життя людей. Про цю організацію Пінгвін розповідає Найтвінгу в свіжому трейлері. Лиходій попереджає, що вони скрізь і можуть почути будь-яку розмову.

У другій половині ролику показуються битви з Кігтями. Так називають бійців, які підпорядковуються "Суду Сов". Їх викрадають ще дітьми, а потім за допомогою суворих тренувань перетворюють на жорстоких і дисциплінованих вбивць. Судячи зі свіжих кадрів, в Gotham Knights буде кілька видів Кігтів.

Трейлер Suicide Squad: Kill the Justice League показує, як Аманда Уоллер відправила "Загін самогубців" на чергову смертельну місію. Головним героям належить битися з "Лігою Справедливості" і, зокрема, Суперменом. Серед їх супротивників також будуть Флеш і Зелений ліхтар. Здібності цих супергероїв продемонстрували в свіжому ролику.

Детальніше про Gotham Knights і Suicide Squad: Kill the Justice League

Події Gotham Knights розгортаються в Готемі. Місто знову опинилося в руках злочинців — таємної організації "Суд Сов". Однак Бетмен і комісар Джеймс Гордон вже мертві. Боротися зі злом будуть чотири союзника Темного Лицаря: Робін, Червоний Ковпак, Найтвінг і Бетгерл. Гра розрахована як на одиночне, так і кооперативне проходження. Над Gotham Knights працює студія Warner Bros Games Montreal, яка до цього створила пригодницький екшен Batman: Arkham Origins.

Suicide Squad: Kill the Justice League — це новий проект Rocksteady Studios, розробників трилогії Batman: Arkham. Сюжет гри присвячений боротьбі проти "Ліги Справедливості", що опинилася під контролем Брейніака. Головними героями стануть чотири лиходія: Харлі Квінн, Дедшот, Капітан Бумеранг і Король Акул. У кожного персонажа є власний набір унікальних навичок. Проект можна пройти поодинці, але присутній і кооператив до чотирьох користувачів.

Gotham Knights і Suicide Squad: Kill the Justice League вийдуть в 2022 році, точні дати поки не повідомляються.

Автор: Назар Степорук