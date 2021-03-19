Розробникам Gotham Knights знадобилося більше часу, щоб закінчити проект.

Вихід майбутнього рольового екшену Gotham Knights, який розповідає про чотирьох союзників Бетмена, перенесли на 2022 рік. Студії знадобилося більше часу на розробку.

Про це компанія Warner Bros повідомила у Твіттері.

Трейлер Gotham Knights

Детальніше про Gotham Knights

Дії Gotham Knights розгортаються у Готемі. Місто знову опинилося в руках злочинців – таємної організації Суд Сов. Однак Бетмен та комісар Джеймс Гордон вже мертві. Боротися зі злом будуть чотири союзники Темного лицаря: Робін, Червоний ковпак, Найтвінг та Бетгерл.

Гра розрахована як на одиночне, так й на кооперативне проходження.

Над Gotham Knights працює студія Warner Bros Games Montreal, яка до цього створила пригодницький екшен Batman: Arkham Origins.

Нагадаємо, раніше видавець Warner Bros відклав реліз ще одного свого проекту – рольової гри за всесвітом "Гаррі Поттера" – Hogwarts Legacy. Вона, як і Gotham Knights мала вийти у цьому році.

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Автор: Сергій Коршунов