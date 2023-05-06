За словами Філа Спенсера, відсутність нової екшен-RPG від творців Skyrim на PlayStation 5 не змусить аудиторію змінити платформу.

Космічна екшен-RPG Starfield від творців The Elder Scrolls V: Skyrim не стане для власників PS5 аргументом, щоб змінити консоль, навіть якщо буде грою на "11 з 10". Люди сформували свої цифрові колекції під час попереднього покоління. І тепер їх дуже складно переманити на іншу платформу.

Такою думкою поділився голова Xbox Філ Спенсер у свіжому випуску подкасту Kinda Funny Games. Спочатку він прокоментував суперництво з конкурентами на консольному ринку і поразку Xbox One в боротьбі з PS4. За словами керівника, Microsoft програла "найгірше покоління, яке можна було втратити". Адже саме тоді "кожен створив свою цифрову бібліотеку ігор", яка прив'язала користувача до конкретної платформи.

"Ми не займаємося спробами перевершити Sony або перевершити Nintendo. Насправді для нас немає відмінного рішення або виграшу, і я знаю, що це засмутить багатьох людей, але така правда", — заявив Спенсер.

За словами директора, 90% людей, які купують нові консолі, вже входять в певну екосистему. Вони володіли пристроєм з бібліотекою улюблених ігор. Ось чому покоління Xbox Series і PS5 — це продовження попереднього. Через такого розкладу на ринку Microsoft не може безпосередньо змагатися з конкурентами.

"Я бачу, що багато експертів хочуть повернутися в ті часи, коли у всіх нас були картриджі і диски, а кожне нове покоління було чистим аркушем, і ви могли замінити всю консоль. Це просто не той світ, в якому ми живемо сьогодні. Не існує світу, в якому Starfield отримає 11 балів з 10 і люди почнуть продавати свої PS5. Цього не станеться", — продовжив Спенсер.

Керівник окремо запевнив, що історія з жахливим релізом Redfall не повториться з новою грою Bethesda Game Studios. Microosft активно допомагає розробникам забезпечити належний технічний стан продукту. А що стосується "консольної гонки", то корпорація продовжить займатися "своїми справами". Тут Спенсер мав на увазі просування Game Pass та X-Cloud серед широкої аудиторії.

Starfield — основні подробиці

Події гри розгортаються в XXIV столітті. Користувачі в ролі членів організації "Сузір'я" будуть шукати відомості про артефакти, в яких приховані таємниці всесвіту.

Геймплей Starfield включає перестрілки, прокачування, збір ресурсів, створення предметів і виконання завдань. Важливою частиною також буде дослідження космосу. Користувачі зможуть відвідати більше десяти тисяч планет і битися з ворогами на просторах всесвіту.

У проекті реалізували побудову баз і створення власного судна з різноманітних елементів.

Starfield вийде на ПК, Xbox Series X і Series S 6 вересня 2023 року.

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