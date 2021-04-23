Реліз Chernobylite відбудеться як на ПК, так і на консолях PS4 та Xbox One.

Науково-фантастичний хоррор Chernobylite від польської студії The Farm 51 вийде з раннього доступу у липні 2021 року. Гра буде доступна на ПК, PS4 та Xbox One. Реліз на консолях нового покоління відбудеться наприкінці року.

Про це розробники повідомили на сторінці гри в Steam.

Трейлер Chernobylite

У студії зазначили, що всі, хто придбає Chernobylite в ранньому доступі, отримають майбутні доповнення безкоштовно.

Детальніше про Chernobylite

Chernobylite – це науково-фантастичний хоррор з елементами RPG, зроблений за допомогою тривимірного сканування місцевості, яка потім детально відтворювалася в грі.

Гравець бере на себе роль фізика, який працював на Чорнобильській атомній станції. Через 30 років після аварії він повертається в Зону відчуження, щоб знайти свою кохану. Для цього потрібно досліджувати місцевість, збирати припаси та інструменти, переживати рейди військових і зіткнення зі "сталкерами".

Крім того, в Chernobylite є надприродні істоти та предмети.

Кошти на розробку гру студія отримала на краудфандинговій платформі Kickstarter. Замість заявлених $100 тисяч авторам вдалося отримати понад $206 тисяч. В ранній доступ Chernobylite вийшов у 2019 році.

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Автор: Сергій Коршунов