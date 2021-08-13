Hades вийшла на PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X / фото Supergiant Games

Сьогодні, 13 серпня, rougelike-екшен Hades вийшов на консолі Xbox та PlayStation. Гра з 2018 року була у ранньому доступі в Epic Games Store. А її повноцінний реліз на ПК та Nintendo Switch відбувся у 2020 році. Тоді Hades отримав безліч нагород, серед яких звання "Гра року" від GDC Awards 2021, а також титул "Найкраща ЛГБТ-гра 2020 року" за версією журналу Gayming Magazine.

На агрегаторі рецензій Metacritic "рогалик" від студії Supergiant Games отримав 93 бали зі 100 від критиків. Це стільки ж, скільки й у скандальної The Last of Us Part II або, наприклад, у культової The Witcher 3: Wild Hunt.

Наразі реліз Hades відбувся на консолях Xbox та PlayStation – як нового, так і старого покоління. Ми пройшли гру на PS5, і хочемо поділитися враженнями від цієї версії.

Трейлер Hades

Про сюжет

Сюжет Hades розгортається в сеттінгу давньогрецької міфології. Головний герой Загрей, син Аїда, намагається втекти з підземного царства і дістатися гори Олімп. Є у Загрея ще одна причина втекти, але це буде вже спойлер, адже не всі встигли пройти гру на ПК або Switch.

Аїд / скріншот

Сам сюжет досить простий, але розробники відмінно постаралися, щоб вплести давньогрецьку міфологію в гру. Тут ви раз у раз будете зустрічати різних богів і персонажів з міфів – від Зевса та Посейдона до Харона, Сізіфа, Орфея і Еврідіки – пісні останніх – це окремий плюс в скарбничку схвальних відгуків для розробників.

Про геймплей

Ігровий процес Hades на старших консолях не відрізняється від ПК або Switch-версії. Це все той же "рогалик", де після смерті ви втрачаєте усі накопичені дари богів і повертаєтеся до початку. Обіграно це теж майстерно – погодьтеся, складно померти остаточно, якщо ти вже в царстві мертвих. Ось і Загрей раз по раз після смерті опиняється в покоях Аїда, і повинен знову долати весь шлях на вершину, у тому числі й битися з босами, яких переміг раніше.

Іноді можна просто постояти і помилуватися тутешніми видами / скріншот

Якщо бігти виключно за основним сюжетом, то босів не дуже багато. Потрібно перемогти Мегеру (або одну з її сестер фурій), Гідру, Тесея з Мінотавром, виконати квест, щоб задобрити Цербера і нарешті побитися з самим Аїдом.

Бій з Тесеєм і Мінотавром / скріншот

В Hades важливо не тільки те, яку зброю ви використовуєте, але й те, які посилення (дари богів) ви з ним комбінуєте. Посилювати лук дарами Артеміди і Афродіти або бустити кулаки дарами Ареса і Афіни – підбирати різні комбінації весело.

Один з найлегших босів у грі / скріншот

Звичайно, в грі є й прокачування зброї і навичок персонажа, так, наприклад, в Дзеркалі Ночі можна купити кілька воскресінь, щоб не повертатися кожен раз на початок забігу, якщо вас вб'ють.

Як грається в Hades на PS5

Головний і насправді єдиний мінус Hades на PS5 в тому, що гра не оновлена для консолей нового покоління. Так, завантаження тут швидші, ніж, наприклад, на Nintendo Switch, але на цьому відмінності закінчуються. Судячи з усього, "рогалик" працює в режимі зворотної сумісності. Це помітно й по картинці — хотілося, щоб текстури були більшої роздільної здатності.

Арт-дизайн чудовий / скріншот

З функціями DualSense тут така ж історія. Адаптивні тригери не використовуються, а вібрація – звичайна. Але цей пункт не варто розглядати, як претензію. Навіть без фішок нового геймпада PS5 грати в Hades цікаво. Це дійсно одна з найкращих ігор 2020-го року, і ми раді, що тепер користувачі Xbox і PlayStation зможуть зануритися в пригоди Загрея у підземному царстві.

Hades (PS5) – Оцінка УНІАН: 9

Автор: Сергій Коршунов