Консольну версію давньогрецького rougelike-екшену від студії Supergiant Games на Metacritic оцінили на 93 бали зі 100 можливих.

Сьогодні, 13 серпня, rougelike-екшен Hades вийшов на консолі Xbox та PlayStation. Гра з 2018 року була у ранньому доступі в Epic Games Store. А її повноцінний реліз на ПК та Nintendo Switch відбувся у 2020 році. Тоді Hades отримав безліч нагород, серед яких звання "Гра року" від GDC Awards 2021, а також титул "Найкраща ЛГБТ-гра 2020 року" за версією журналу Gayming Magazine.

На агрегаторі рецензій Metacritic "рогалик" від студії Supergiant Games отримав 93 бали зі 100 від критиків. Це стільки ж, скільки й у скандальної The Last of Us Part II або, наприклад, у культової The Witcher 3: Wild Hunt.

Наразі реліз Hades відбувся на консолях Xbox та PlayStation – як нового, так і старого покоління. Ми пройшли гру на PS5, і хочемо поділитися враженнями від цієї версії.

Трейлер Hades

Про сюжет

Сюжет Hades розгортається в сеттінгу давньогрецької міфології. Головний герой Загрей, син Аїда, намагається втекти з підземного царства і дістатися гори Олімп. Є у Загрея ще одна причина втекти, але це буде вже спойлер, адже не всі встигли пройти гру на ПК або Switch.

Сам сюжет досить простий, але розробники відмінно постаралися, щоб вплести давньогрецьку міфологію в гру. Тут ви раз у раз будете зустрічати різних богів і персонажів з міфів – від Зевса та Посейдона до Харона, Сізіфа, Орфея і Еврідіки – пісні останніх – це окремий плюс в скарбничку схвальних відгуків для розробників.

Про геймплей

Ігровий процес Hades на старших консолях не відрізняється від ПК або Switch-версії. Це все той же "рогалик", де після смерті ви втрачаєте усі накопичені дари богів і повертаєтеся до початку. Обіграно це теж майстерно – погодьтеся, складно померти остаточно, якщо ти вже в царстві мертвих. Ось і Загрей раз по раз після смерті опиняється в покоях Аїда, і повинен знову долати весь шлях на вершину, у тому числі й битися з босами, яких переміг раніше.

Якщо бігти виключно за основним сюжетом, то босів не дуже багато. Потрібно перемогти Мегеру (або одну з її сестер фурій), Гідру, Тесея з Мінотавром, виконати квест, щоб задобрити Цербера і нарешті побитися з самим Аїдом.

В Hades важливо не тільки те, яку зброю ви використовуєте, але й те, які посилення (дари богів) ви з ним комбінуєте. Посилювати лук дарами Артеміди і Афродіти або бустити кулаки дарами Ареса і Афіни – підбирати різні комбінації весело.

Звичайно, в грі є й прокачування зброї і навичок персонажа, так, наприклад, в Дзеркалі Ночі можна купити кілька воскресінь, щоб не повертатися кожен раз на початок забігу, якщо вас вб'ють.

Як грається в Hades на PS5

Головний і насправді єдиний мінус Hades на PS5 в тому, що гра не оновлена для консолей нового покоління. Так, завантаження тут швидші, ніж, наприклад, на Nintendo Switch, але на цьому відмінності закінчуються. Судячи з усього, "рогалик" працює в режимі зворотної сумісності. Це помітно й по картинці — хотілося, щоб текстури були більшої роздільної здатності.

З функціями DualSense тут така ж історія. Адаптивні тригери не використовуються, а вібрація – звичайна. Але цей пункт не варто розглядати, як претензію. Навіть без фішок нового геймпада PS5 грати в Hades цікаво. Це дійсно одна з найкращих ігор 2020-го року, і ми раді, що тепер користувачі Xbox і PlayStation зможуть зануритися в пригоди Загрея у підземному царстві.

Hades (PS5) – Оцінка УНІАН: 9

Автор: Сергій Коршунов