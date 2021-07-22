"Рогалик" від студії Supergiant Games обійшов The Last of Us Part II та Doom Eternal, отримавши перемогу ще у двох номінаціях.

У ніч з 21 на 22 липня відбулося вручення нагород на церемонії Game Developers Choice Awards 2021. Переможцем у головній номінації "Гра року" став "рогалик" від студії Supergiant Games – Hades. Він боровся за це звання з іграми The Last of Us Part II, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake та Ghost of Tsushima.

Церемонія GDC 2021 проходила в онлайн-форматі. Повну її версію можна подивитися на Twitch.

Hades також отримала нагороди за "Найкращий дизайн" та "Найкращий звук". Решта переможців розподілилися наступним чином:

"Найкраще оповідання" – The Last of Us Part II (постапокаліптичний екшен від студії Naughty Dog);

"Нагорода за найкращі технології" – Microsoft Flight Simulator (авіасимулятор від Asobo Studio);

"Найкращий візуальний стиль" – Ghost of Tsushima (самурайський екшен від студії Sucker Punch);

"Нагорода від аудиторії – Ghost of Tsushima;

"Найкраща VR/AR гра" – Half-Life: Alyx (VR-шутер від першої особи, створений компанією Valve);

"Найкраща мобільна гра – Genshin Impact (пригодницький екшен від miHoYo);

"Найкращий дебют студії" – Phasmophobia (кооперативний survival horror від студії Kinetic Games);

"Нагорода за інновації" – Dreams (конструктор для створення ігор від студії Media Molecule).

Нагадаємо, Hades – це рольовий екшен з елементами rougelike, заснований на давньогрецькій міфології. За сюжетом, головний герой Загрей, син Аїда, намагається втекти з підземного царства мертвих і дістатися гори Олімп. Повноцінний реліз гри відбувся у 2020 році на ПК та Nintendo Switch. У серпні цього року її випустять на PS4, PS5, Xbox one та Xbox Series X/S.

Крім того, Hades визнано "Найкращою інді-грою року" за версією Golden Joystick Awards, а також "рогалик" отримав звання "Гра року" на British Academy Games Awards, D.I.C.E. Awards та інших церемоніях.

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Автор: Сергій Коршунов