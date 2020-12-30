Компанія Nintendo опублікувала список найбільш продаваних інді-ігор на консолі Switch за 2020 рік. Його очолив рольовий екшен Hades.
Добірці з шістнадцяти фінансово успішних інді-ігор цього року компанія присвятила окремий ролик.
Найбільш продавані інді-ігри 2020 року на Nintendo Switch:
- Hades;
- Streets of Rage 4;
- Spiritfarer;
- Moving Out;
- Ori and the Will of the Wisps;
- Carrion;
- What the Golf?;
- Shantae and the Seven Sirens;
- Super Mega Baseball 3;
- Superliminal;
- Jackbox Party Pack 7;
- Sakuna: Of Rice and Ruin;
- Kentucky Route Zero;
- Crosscode;
- Bloodstained: Curse of the Moon 2;
- Neon Abyss.
Нагадаємо, Hades – це рольовий екшен з елементами rougelike від студії Supergiant Games. Сюжет гри базується на давньогрецькій міфології. Головний герой Загрей, син Аїда, намагається втекти з підземного царства мертвих і дістатися до гори Олімп. Тайтл був визнаний "Найкращою інді-грою року" за версією Golden Joystick Awards та The Game Awards 2020. На останній церемонії гра й зовсім був представлена аж у восьми номінаціях, поступившись лише багатомільйонній постапокаліптичній драмі The Last of Us Part II.