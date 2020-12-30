Реліз Hades відбувся 17 вересня 2020 року / фото Supergiant Games

Компанія Nintendo опублікувала список найбільш продаваних інді-ігор на консолі Switch за 2020 рік. Його очолив рольовий екшен Hades.

Добірці з шістнадцяти фінансово успішних інді-ігор цього року компанія присвятила окремий ролик.

Найбільш продавані інді-ігри 2020 року на Nintendo Switch:

  • Hades;
  • Streets of Rage 4;
  • Spiritfarer;
  • Moving Out;
  • Ori and the Will of the Wisps;
  • Carrion;
  • What the Golf?;
  • Shantae and the Seven Sirens;
  • Super Mega Baseball 3;
  • Superliminal;
  • Jackbox Party Pack 7;
  • Sakuna: Of Rice and Ruin;
  • Kentucky Route Zero;
  • Crosscode;
  • Bloodstained: Curse of the Moon 2;
  • Neon Abyss.

Нагадаємо, Hades – це рольовий екшен з елементами rougelike від студії Supergiant Games. Сюжет гри базується на давньогрецькій міфології. Головний герой Загрей, син Аїда, намагається втекти з підземного царства мертвих і дістатися до гори Олімп. Тайтл був визнаний "Найкращою інді-грою року" за версією Golden Joystick Awards та The Game Awards 2020. На останній церемонії гра й зовсім був представлена аж у восьми номінаціях, поступившись лише багатомільйонній постапокаліптичній драмі The Last of Us Part II.

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Автор: Сергій Коршунов