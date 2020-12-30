До списку також потрапили Ori and the Will of the Wisps та Streets of Rage 4.

Компанія Nintendo опублікувала список найбільш продаваних інді-ігор на консолі Switch за 2020 рік. Його очолив рольовий екшен Hades.

Добірці з шістнадцяти фінансово успішних інді-ігор цього року компанія присвятила окремий ролик.

Найбільш продавані інді-ігри 2020 року на Nintendo Switch:

Hades;

Streets of Rage 4;

Spiritfarer;

Moving Out;

Ori and the Will of the Wisps;

Carrion;

What the Golf?;

Shantae and the Seven Sirens;

Super Mega Baseball 3;

Superliminal;

Jackbox Party Pack 7;

Sakuna: Of Rice and Ruin;

Kentucky Route Zero;

Crosscode;

Bloodstained: Curse of the Moon 2;

Neon Abyss.

Нагадаємо, Hades – це рольовий екшен з елементами rougelike від студії Supergiant Games. Сюжет гри базується на давньогрецькій міфології. Головний герой Загрей, син Аїда, намагається втекти з підземного царства мертвих і дістатися до гори Олімп. Тайтл був визнаний "Найкращою інді-грою року" за версією Golden Joystick Awards та The Game Awards 2020. На останній церемонії гра й зовсім був представлена аж у восьми номінаціях, поступившись лише багатомільйонній постапокаліптичній драмі The Last of Us Part II.

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Автор: Сергій Коршунов