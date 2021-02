На церемонії Gayming Awards 2021 гра здобула перемогу у двох номінаціях.

Журнал Gayming Magazine назвав найкращу ЛГБТ-гру минулого року. Нею став рольовий екшен Hades від студії Supergiant Games.

Результати церемонії Gayming Awards 2021 були опубліковані на сайті видання.

Переможці церемонії:

ЛГБТ-гра року – Hades;

Вибір читачів Gayming Magazine – Hades;

Найбільш автентична репрезентація ЛГБТ – Tell My Why;

Найкращий ЛГБТ-персонаж року – Тайлер Ронан (Tell Me Why);

Найкраща ЛГБТ інді-гра – if Found…

Найкращий ЛГБТ-сюжет – If Found…

Gayming-ікона – Роберт Янг (розробник BDSM-гри Hurt Me Plenty та симулятора миття чоловіків в душі – Rinse and Repeat);

Найкращий ЛГБТ-стимер року – Deere.

Детальніше про Hades

Hades – це рольовий екшен з елементами rougelike, сюжет якого заснований на давньогрецькій міфології. Головний герой Загрей, син Аїда, намагається втекти з підземного царства мертвих і дістатися гори Олімп.

Екшен був визнаний "Найкращою інді-грою року" за версією Golden Joystick Awards, а також The Game Awards 2020. До слова, на останній церемонії гра була представлена у восьми номінаціях, і поступилася лише постапокаліптичній драмі The Last of Us Part II.

Автор: Сергій Коршунов