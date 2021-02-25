Журнал Gayming Magazine назвав найкращу ЛГБТ-гру минулого року. Нею став рольовий екшен Hades від студії Supergiant Games.
Результати церемонії Gayming Awards 2021 були опубліковані на сайті видання.
Переможці церемонії:
- ЛГБТ-гра року – Hades;
- Вибір читачів Gayming Magazine – Hades;
- Найбільш автентична репрезентація ЛГБТ – Tell My Why;
- Найкращий ЛГБТ-персонаж року – Тайлер Ронан (Tell Me Why);
- Найкраща ЛГБТ інді-гра – if Found…
- Найкращий ЛГБТ-сюжет – If Found…
- Gayming-ікона – Роберт Янг (розробник BDSM-гри Hurt Me Plenty та симулятора миття чоловіків в душі – Rinse and Repeat);
- Найкращий ЛГБТ-стимер року – Deere.
Детальніше про Hades
Hades – це рольовий екшен з елементами rougelike, сюжет якого заснований на давньогрецькій міфології. Головний герой Загрей, син Аїда, намагається втекти з підземного царства мертвих і дістатися гори Олімп.
Екшен був визнаний "Найкращою інді-грою року" за версією Golden Joystick Awards, а також The Game Awards 2020. До слова, на останній церемонії гра була представлена у восьми номінаціях, і поступилася лише постапокаліптичній драмі The Last of Us Part II.