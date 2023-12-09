Hades 2 вийде у другому кварталі 2024 року лише на ПК. Потім, ймовірно, гра добереться і до консолей.

В магазині ігор Steam є рейтинг найочікуваніших тайтлів. Він формується за кількістю додавань тієї чи іншої гри в списки бажаного. І в грудні 2023 року в переліку змінився лідер.

На перше місце вирвався Hades II, продовження одного з найкращих представників жанру "рогалик". Гра вийде в другому кварталі 2024 року, десь між квітнем і червнем, та й то тільки в ранньому доступі, але всі пам'ятають, наскільки дивовижною вийшла перша частина, тому з нетерпінням чекають сиквел.

Додатковим стимулом для українських гравців є той факт, що відразу на релізі Hades II отримає офіційну українську локалізацію. Вона буде присутня у формі субтитрів та інтерфейсу.

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На 2-й сходинці в рейтингу найбільш очікуваних ігор розташувалася середньовічна містобудівна стратегія Manor Lords, у якої є дата релізу – 26 квітня 2024 року. Третю позицію зайняла Hollow Knight: Silksong – її дата виходу, навіть можлива, поки невідома.

У топ-10 також потрапив український шутер STALKER 2. Реліз гри, який чекають вже більше ніж десять років, відбудеться в першому кварталі наступного року. І судячи з усього, перенесень більше не планується.

Hades II – що вам потрібно знати

Сюжет гри засновано на давньогрецькій міфології. Головною героїнею гри стане Меліноя, сестра протагоніста першої частини. Вона буде полювати на титана Кроноса, а в ході своєї подорожі зустріне різних богів, які будуть їй допомагати.

Проєкт багато в чому натхненний тематикою чаклунства, підземного царства і всього таємничого. Однією з центральних фігур в сиквелі стане Геката, богиня чар і привидів.

У грі буде великий світ, багато умінь і екіпіровки, нові випробування та інше. За концепцією Hades II успадковує оригінал.

Спочатку реліз гри відбудеться на ПК. Потім її портують на консолі.

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