Для комфортної гри з високими налаштуваннями знадобиться відеокарта рівня RTX 2070.

Після публікації геймплейного трейлера студія Motive і видавництво Electronic Arts розкрили фінальні системні вимоги ремейка Dead Space. Для запуску хорора з мінімальними налаштуваннями знадобиться топова відеокарта десятої серії. А ось комфортну гру з максимальною графікою зможе забезпечити тільки RTX 2070 або більш потужне "залізо".

Мінімальні вимоги

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-8600 або AMD Ryzen 5 2600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 або AMD Radeon RX 5700;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 50 Гбайт.

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 10 (64 біт);

процесор: Intel Core i5-11600K або AMD Ryzen 5 5600X;

відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 або AMD Radeon RX 6700 XT;

оперативна пам'ять: 16 Гбайт;

DirectX: версії 12;

місце на диску: 50 Гбайт.

У системних вимогах спочатку був написаний розмір 6-8 Гбайт, що виглядало дивно. Але потім розробники виправили останній пункт і вказали 50 Гбайт.

Ремейк Dead Space: основна інформація

Історія в грі буде трохи розширена в порівнянні з оригіналом. Наприклад, користувачі зможуть більше дізнатися про останні години життя екіпажу "Ішимури".

Головний герой Айзек Кларк навчиться говорити, а окремі персонажі отримають розширені сюжетні лінії.

Базовий геймплей в грі залишиться без змін, проте очікуються поліпшення, які підвищать загальну зручність.

Графіка в хорорі створювалася з нуля на рушії Frostbite, а тривимірне звучання допоможе підкреслити похмуру атмосферу.

Ремейк Dead Space вийде 27 січня 2023 року на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

На всіх платформах вже відкрилися попередні замовлення. У Steam звичайна версія коштує 1499 гривень, а розширена — 1699. Власникам PlayStation і Xbox доведеться заплатити більше: $70 і $80 за Standard і Deluxe Edition відповідно. Чи будуть регіональні ціни в українському PS Store, поки незрозуміло.

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