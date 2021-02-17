Стрімінговий сервіс Netflix спільно зі студією Valve анонсував серіал за мотивами гри Dota. Шоу отримало назву Dota: Dragon's Blood. У ньому буде 8 серій. А прем'єра призначена на 25 березня.
Як зазначили Valve на сайті гри, серіал засновано на всесвіті Dota. Сюжет розповість про лицаря на ім'я Девіон, який бореться з драконами. Більш детальну інформацію автори повідомлять пізніше.
Одночасно з анонсом був опублікований трейлер майбутнього шоу.
Трейлер Dota: Dragon's Blood
Виробництвом Dota: Dragon's Blood займалася Studio MIR, яка працювала раніше над серіалом "Легенда про Корру". А продюсером та шоураннером анімаційної адаптації виступив Ешлі Міллер, який написав сценарії до фільмів "Тор" та "Люди Ікс: Перший клас".
Нагадаємо, що раніше Netflix анонсував екранізації наступних ігор:
- Мультфільм за мотивами платформера Sonic the Hedgehog;
- Анімаційний серіал за грою Tomb Raider;
- Аніме-серіал на основі пригодницького екшену Assassin's Creed;
- Повнометражний анімаційний фільм за Resident Evil;
- Аніме-адаптація екшену Dragon's Dogma.