Кадри з першого сезону серіалу Dota: Dragon's Blood / фото blog.dota2.com

Стрімінговий гігант Netflix запустив у виробництво другий сезон анімаційного серіалу Dota: Dragon's Blood з підзаголовком Book II.

Про це в Твіттері повідомили автори однойменної гри, за мотивами якої створюється екранізація.

"Другий сезон Dota: Dragon's Blood знаходиться у розробці", – повідомили розробники Dota 2.

Другий сезон Dota: Dragon's Blood / фото twitter.com/DOTA2

Перший сезон Dota: Dragon's Blood вийшов 25 березня на Netflix і посів перше місце за популярністю в Україні та в низці інших країн. Середня оцінка серіалу на IMDb склала 8,2 бала, а на агрегаторі Rotten Tomatoes – 70%.

Рейтинг Dota: Dragon's Blood на Rotten Tomatoes / скріншот

Трейлер Dota: Dragon's Blood

Про перший сезон Dota: Dragon's Blood

  • Серіал від Netflix засновано на всесвіті гри Dota. Сюжет розповідає про лицаря на ім'я Девіон, який мусить використовувати внутрішню силу дракона, щоб зупинити смертоносного демона.
  • Створенням анімаційної адаптації займалася Studio MIR, яка працювала раніше над серіалом "Легенда про Корру". А продюсером і шоураннером проекту виступив Ешлі Міллер, відповідальний за сценарії до стрічок "Тор" та "Люди Ікс: Перший клас".
  • Головного героя в екранізації озвучив Юрій Ловенталь, який раніше подарував свій голос Пітеру Паркеру у грі Marvel's Spider-Man, Алукарду у Castlevania та протагоністу Persona 3.

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Автор: Сергій Коршунов