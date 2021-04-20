Дебютний сезон Dota: Dragon's Blood посів перше місце за популярністю на стрімінговому сервісі в Україні.

Стрімінговий гігант Netflix запустив у виробництво другий сезон анімаційного серіалу Dota: Dragon's Blood з підзаголовком Book II.

Про це в Твіттері повідомили автори однойменної гри, за мотивами якої створюється екранізація.

"Другий сезон Dota: Dragon's Blood знаходиться у розробці", – повідомили розробники Dota 2.

Перший сезон Dota: Dragon's Blood вийшов 25 березня на Netflix і посів перше місце за популярністю в Україні та в низці інших країн. Середня оцінка серіалу на IMDb склала 8,2 бала, а на агрегаторі Rotten Tomatoes – 70%.

Трейлер Dota: Dragon's Blood

Про перший сезон Dota: Dragon's Blood

Серіал від Netflix засновано на всесвіті гри Dota. Сюжет розповідає про лицаря на ім'я Девіон, який мусить використовувати внутрішню силу дракона, щоб зупинити смертоносного демона.

Створенням анімаційної адаптації займалася Studio MIR, яка працювала раніше над серіалом "Легенда про Корру". А продюсером і шоураннером проекту виступив Ешлі Міллер, відповідальний за сценарії до стрічок "Тор" та "Люди Ікс: Перший клас".

Головного героя в екранізації озвучив Юрій Ловенталь, який раніше подарував свій голос Пітеру Паркеру у грі Marvel's Spider-Man, Алукарду у Castlevania та протагоністу Persona 3.

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Автор: Сергій Коршунов