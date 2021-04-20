Кадри з першого сезону серіалу Dota: Dragon's Blood / фото blog.dota2.com
Стрімінговий гігант Netflix запустив у виробництво другий сезон анімаційного серіалу Dota: Dragon's Blood з підзаголовком Book II.
Про це в Твіттері повідомили автори однойменної гри, за мотивами якої створюється екранізація.
"Другий сезон Dota: Dragon's Blood знаходиться у розробці", – повідомили розробники Dota 2.
Другий сезон Dota: Dragon's Blood / фото twitter.com/DOTA2
Перший сезон Dota: Dragon's Blood вийшов 25 березня на Netflix і посів перше місце за популярністю в Україні та в низці інших країн. Середня оцінка серіалу на IMDb склала 8,2 бала, а на агрегаторі Rotten Tomatoes – 70%.
Рейтинг Dota: Dragon's Blood на Rotten Tomatoes / скріншот
Трейлер Dota: Dragon's Blood
Про перший сезон Dota: Dragon's Blood
- Серіал від Netflix засновано на всесвіті гри Dota. Сюжет розповідає про лицаря на ім'я Девіон, який мусить використовувати внутрішню силу дракона, щоб зупинити смертоносного демона.
- Створенням анімаційної адаптації займалася Studio MIR, яка працювала раніше над серіалом "Легенда про Корру". А продюсером і шоураннером проекту виступив Ешлі Міллер, відповідальний за сценарії до стрічок "Тор" та "Люди Ікс: Перший клас".
- Головного героя в екранізації озвучив Юрій Ловенталь, який раніше подарував свій голос Пітеру Паркеру у грі Marvel's Spider-Man, Алукарду у Castlevania та протагоністу Persona 3.