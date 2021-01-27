Разом з екранізацією Tomb Raider стрімінговий сервіс випустить серіал про Кінг-Конга.

Стрімінговий сервіс Netflix анонсував анімаційний серіал за мотивами Tomb Raider – серії ігор про Лару Крофт.

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, сценаристом шоу виступить Таша Хуо. Вона працює також над The Witcher: Blood Origin. Дії серіалу розгортатимуться після сюжету трилогії Tomb Raider від студії Crystal Dynamics.

Крім того, Netflix також випустить анімаційний серіал Skull Island за мотивами фільму "Конг: Острів черепа". Його виробництвом займеться студія Powerhouse Animation, яка раніше створила серіал Castlevania.

Детальніше про Лару Кофт

Лара Крофт є одним з найбільш культових персонажів відеоігор, що вплинули не лише на індустрію, але й на поп-культуру. Так, наприклад, торік Королівська пошта Великобританії випустила серію марок, присвячених іграм серії Tomb Raider.

Напочатку 2000-х було випущено два фільми за мотивами гри. Роль Лари Крофт в них виконала Анджеліна Джолі.

У 2018 році вийшла нова екранізація з Алісією Вікандер в головній ролі.

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Автор: Сергій Коршунов