Воно складене з безлічі островів, з'єднаних між собою.

Коли фанати Minecraft об'єднуються, вони можуть реалізовувати воістину гігантські проекти. Це доводить Greenfield — найбільше місто в грі. Воно включає безліч висоток, складну дорожню систему, розгалужену мережу комунікацій і так далі. Однак тепер з'явився проект, який може скласти конкуренцію мегаполісу. Користувачі спорудили в Minecraft велике повітряне місто.

Автор YouTube-каналу MLGaeming показав, як створювався населений пункт. Ентузіаст опублікував 6-хвилинне відео, в якому демонструється процес створення всіх будівель з 15 грудня 2021 року. На той момент вже були реалізовані перші напрацювання, але основне будівництво тільки починалося.

Повітряне місто звели на сервері 2builders2tools, одному з найстаріших в Minecraft. Мегаполіс складений з безлічі островів, які з'єднані мережею переходів і доріг. На кожному з них присутня одна або кілька будівель, а також багато рослинності. Доповнюється це поєднання дирижаблями, що висять в повітрі.

Найбільш дивно, що місто не має якоїсь однієї конкретної стилістики. Тут є сучасний бізнес-центр, піраміда, будинки в японському стилі, подоба середньовічних каплиць та інше. Вийшло таке собі зосередження різних світових культур. Його створення зайняло у користувачів 291 день.

Minecraft — основні подробиці

Це пісочниця з відкритим світом і елементами виживання, де користувачі можуть проявляти свої творчі навички, створювати будинки і навіть міста.

Першу версію проекту Маркус Перссон випустив ще в 2009 році. Прислухаючись до відгуків гравців, розробник поліпшував Minecraft, додаючи в нього все нові і нові механіки.

Проект досить швидко набирав популярність. І вже в 2014 році Microsoft купила студію Перссона Mojang AB і права на Minecraft за $2,5 мільярда.

Станом на середину 2020 року Minecraft розійшлася тиражем в 200 мільйонів копій, що зробило її найбільш продаваною грою в історії. Зараз проект можна завантажити на ПК, консолі і смартфони.

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