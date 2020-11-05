Компанія відзвітувала за другий квартал поточного фінансового року.

За три з половиною роки після виходу продажі Nintendo Switch та її Lite-версії досягли позначки в 68,3 мільйона пристроїв. При цьому лише з липня по вересень 2020 року було продано 6,8 мільйона консолей.

Про це стало відомо зі звіту Nintendo за другий квартал поточного фінансового року, який закінчився 30 вересня.

Завдяки успішним показникам компанія збільшила свій прогноз з продажів на поточний фінансовий рік. До кінця березня 2021 року Nintendo має намір продати 24 мільйони консолей Switch, а не 19 мільйонів, як планувалося раніше.

Крім того, з липня до кінця вересня 2020 року було продано 3,6 мільйона копій Animal Crossing: New Horizons. А всього за два тижні після релізу збірку Super Mario 3D All-Stars купило 5,2 мільйона осіб. Компанія оновила дані за продажами своїх найпопулярніших ексклюзивів.

Продажі ексклюзивів Nintendo Switch станом на 30 вересня 2020 року:

Mario Kart 8 Deluxe — 28,99 млн копій;

Animal Crossing: New Horizons — 26,04 млн копій;

Super Smash Bros. Ultimate — 21,1 млн копій;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 19,74 млн копій;

Pokemon Sword & Shield — 19,02 млн копій;

Super Mario Odyssey — 18,99 млн копій;

Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! — 12,4 млн копій;

Super Mario Party — 12,1 млн копій;

Splatoon 2 – 11,27 млн копій;

New Super Mario Bros. U Deluxe — 8,32 млн копій;

Ring Fit Adventure — 5,8 мільйона копій;

Нагадаємо, Nintendo Switch — найслабша в технічному плані консоль поточного покоління. Вона вийшла в березні 2017 року – на 5 років пізніше за PS4 та Xbox One. Однак стала популярною серед геймерів завдяки гібридності, що дозволяє грати на консолі як вдома, так і в дорозі, а також успішним ексклюзивним іграм.

Nintendo Switch вже обігнала за продажами Xbox One і в два рази скоротила розрив між PS4. Згідно з недавнім фінансовим звітом Sony, за 7 років компанія продала 113 мільйонів PlayStation 4.

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Автор: Сергій Коршунов