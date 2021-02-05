Зйомки картини закінчилися в грудні минулого року.

Новий фільм за мотивами хоррору Resident Evil отримав дату виходу. Прем'єра екранізації відбудеться 3 вересня 2021 року.

Про це з посиланням на кінокомпанію Sony Pictures повідомляє видання GameSpot. Зйомки картини закінчилися в грудні минулого року.

Подробиці фільму Resident Evil

За словами режисера і сценариста стрічки Йоганнеса Робертса ("Синя безодня","По той бік дверей"), нова екранізація буде тісно пов'язана з іграми. Дії картини розгорнуться у 1998 році. Фільм буде заснований на перших двох частинах Resident Evil, і розповість про початок зомбі-епідемії в місті Раккун-Сіті.

У фільмі знялися:

Кая Скоделаріо ("Пірати Карибського моря: Помста Салазара") в ролі Клер Редфілд;

Роббі Амелл ("Завантаження") в ролі Кріса Редфілда;

Ханна Джон-Кеймен ("Людина-мураха і Оса") в ролі Джилл Валентайн;

Еван Джогіа ("Zомбіленд: Контрольний постріл") в ролі Леона Кеннеді;

Том Хоппер ("Академія Амбрелла") в ролі Альберта Вескера;

Ніл Макдонаф ("Відчайдушні домогосподарки") в ролі Вільяма Біркіна;

Нова екранізація не буде пов'язана з попередніми фільмами за мотивами Resident Evil. Нагадаємо, що головну роль в них виконувала Мілла Йовович. Ці картини в сумі зібрали понад $1,2 мільярда в прокаті.

Також окремо від нової екранізації на екрани вийде серіал Resident Evil. Його виробництвом займається стрімінгова платформа Netflix. У шоу буде 8 епізодів, а сюжет розгорнеться у двох часових лініях.

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Автор: Сергій Коршунов