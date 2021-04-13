Sherlock Holmes Chapter One вийде 23 червня / фото Frogwares
Нова пригодницька гра про молодого британського детектива Шерлока Холмса від української студії Frogwares вийде на ПК та консолях 23 червня.
Дату релізу Sherlock Holmes Chapter One помітили в американському PlayStation Store.
Сторінка гри в американському PS Store / скріншот
Ігровий процес Sherlock Holmes Chapter One
Детальніше про Sherlock Holmes Chapter One
- Sherlock Holmes Chapter One розповість про 21-річного Шерлока Холмса. Сюжет буде розвиватися навколо таємниці смерті матері головного героя. Однак молодий детектив-початківець також буде братися й за інші розслідування.
- Дії розгорнуться у відкритому світі, де, виконавши сюжетне завдання, гравець зможе досліджувати місцевість і розслідувати різноманітні злочини. Всього в Chapter One буде 5 основних і понад 30 додаткових квестів. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.
- Розробники стверджують, що в грі буде кілька фіналів. Вони залежатимуть від того, кого звинуватить гравець. Головна особливість полягає в тому, що гра не даватиме підказок, тому користувач може зробити помилку та звинуватити невинного.
Реліз Sherlock Holmes Chapter One відбудеться на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК, а також на консолях минулого покоління.