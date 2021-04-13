Sherlock Holmes Chapter One вийде на ПК та консолі 23 червня.

Нова пригодницька гра про молодого британського детектива Шерлока Холмса від української студії Frogwares вийде на ПК та консолях 23 червня.

Дату релізу Sherlock Holmes Chapter One помітили в американському PlayStation Store.

Ігровий процес Sherlock Holmes Chapter One

Детальніше про Sherlock Holmes Chapter One

Sherlock Holmes Chapter One розповість про 21-річного Шерлока Холмса. Сюжет буде розвиватися навколо таємниці смерті матері головного героя. Однак молодий детектив-початківець також буде братися й за інші розслідування.

Дії розгорнуться у відкритому світі, де, виконавши сюжетне завдання, гравець зможе досліджувати місцевість і розслідувати різноманітні злочини. Всього в Chapter One буде 5 основних і понад 30 додаткових квестів. На проходження всієї гри піде близько 50 годин.

Розробники стверджують, що в грі буде кілька фіналів. Вони залежатимуть від того, кого звинуватить гравець. Головна особливість полягає в тому, що гра не даватиме підказок, тому користувач може зробити помилку та звинуватити невинного.

Реліз Sherlock Holmes Chapter One відбудеться на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК, а також на консолях минулого покоління.

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Автор: Сергій Коршунов